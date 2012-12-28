В России
вчера, 23:18
В Свердловской области горит деревообрабатывающее предприятие
"Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне", - сказали в министерстве. По данным МЧС, угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
К тушению привлечены порядка 50 человек и 18 единиц техники. Позже площадь пожара выросла до 4 тыс. кв. м, возгорание локализовано.
