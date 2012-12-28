В России
11
5 минут назад
ФАС выдала предостережения экспертам из-за заявлений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения из-за публичных заявлений о возможном росте цен на социально значимые товары.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «ИК «Риком-Траст» озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары.
В свою очередь, директор по коммуникациям «GIS Mining» и генеральный директор ООО «Альянс Тракс» озвучили прогнозы стоимости топлива в 2026 году.
Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения.
Ведомство напоминает, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России оперативно примет меры реагирования.
