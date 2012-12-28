Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в РФ составил 220 тысяч рублей
Номинальная зарплата не учитывает покупательную способность, в то время как реальная заработная плата зависит от индекса потребительских цен.
Речь идет о средненачисленной заработной плате в номинальном выражении. В Москве в конце прошлого года показатель составил 288 524 рубля и оказался наибольшим, тогда как в Чечне он составил 60 913 рублей. В итоге разница между самым высоким и низким средним окладом достигла 227 611 рублей.
В 2026 году, как прогнозирует ряд экспертов, «зарплатная гонка» завершится. Этому поспособствует в том числе рост издержек бизнеса и ослабление конкуренции за новых сотрудников на внутреннем рынке труда. Не стоит сбрасывать со счетов и усиление налоговой нагрузки за счет повышения НДС с 20 до 22 процентов, — пишет Lenta.
На этом фоне, отмечали в Центробанке, руководители российских компаний в большинстве своем запланировали более умеренные индексации работников в 2026 году. Столь же высоких темпов роста окладов, как в 2023-2024 годах, россиянам ожидать не стоит, — заявили в регуляторе.
