В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
«Металлург» открыл счёт голам на сборе, футболист-блогер обматерил судью
Разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в РФ составил 220 тысяч рублей

Номинальная зарплата не учитывает покупательную способность, в то время как реальная заработная плата зависит от индекса потребительских цен.

Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в России в декабре 2025 года составил 227 611 рублей, — передает ТАСС со ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Речь идет о средненачисленной заработной плате в номинальном выражении. В Москве в конце прошлого года показатель составил 288 524 рубля и оказался наибольшим, тогда как в Чечне он составил 60 913 рублей. В итоге разница между самым высоким и низким средним окладом достигла 227 611 рублей.

В 2026 году, как прогнозирует ряд экспертов, «зарплатная гонка» завершится. Этому поспособствует в том числе рост издержек бизнеса и ослабление конкуренции за новых сотрудников на внутреннем рынке труда. Не стоит сбрасывать со счетов и усиление налоговой нагрузки за счет повышения НДС с 20 до 22 процентов, — пишет Lenta.

На этом фоне, отмечали в Центробанке, руководители российских компаний в большинстве своем запланировали более умеренные индексации работников в 2026 году. Столь же высоких темпов роста окладов, как в 2023-2024 годах, россиянам ожидать не стоит, — заявили в регуляторе.
зарплата
доходы
экономика
гость
5 минут назад
Двумя ноликами, случайно, не ошиблись?
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Что такое женская логика?
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
