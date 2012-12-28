В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
В России
56
49 минут назад
В Госдуме предлагают сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении средней зарплаты.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — говорится в письме.
Чернышов также приводит в письме данные Минтруда, согласно которым около половины работающих людей в России — женщины. Отмечается, что средняя рабочая неделя россиянок выросла до 37,2 часа. Это на 27 минут больше, чем в 2022 году.
По его словам, женщины тратят значительно больше времени на бытовой труд и уход за родственниками. В частности, матери детей до шести лет уделяют этому почти 6 часов в будни и 6,5 часа в выходные. Парламентарий подчеркнул, что при сопоставимом с мужчинами вкладе в экономику нагрузка на женщин остается неравномерной и предложенная мера позволит им больше отдыхать и проводить время с семье, — пишет «Газета.Ru».
0
0
0
0
0
Комментарии