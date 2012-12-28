Все новости
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Трое липчан вернулись из плена
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Правительство Липецкой области продало недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
В России
56
49 минут назад

В Госдуме предлагают сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении средней зарплаты.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов 6 марта направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин, сохранив при этом среднюю зарплату, — передает ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — говорится в письме.

Чернышов также приводит в письме данные Минтруда, согласно которым около половины работающих людей в России — женщины. Отмечается, что средняя рабочая неделя россиянок выросла до 37,2 часа. Это на 27 минут больше, чем в 2022 году.

По его словам, женщины тратят значительно больше времени на бытовой труд и уход за родственниками. В частности, матери детей до шести лет уделяют этому почти 6 часов в будни и 6,5 часа в выходные. Парламентарий подчеркнул, что при сопоставимом с мужчинами вкладе в экономику нагрузка на женщин остается неравномерной и предложенная мера позволит им больше отдыхать и проводить время с семье, — пишет «Газета.Ru».
сокращенный день
рабочее время
