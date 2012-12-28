Все новости
Общество
862
сегодня, 14:16
16

В Липецке обнаружили и уничтожили 4 килограмма санкционного сыра

Сыр незаконно привезли из Германии, Италии и Франции.

В ТРЦ на улице Катукова на прошлой неделе нагрянули проверяющие сразу из нескольких ведомств: управления Россельхознадзора, липецкой транспортной прокуратуры и воронежской таможни.

В одном из магазинов ТРЦ проверяющие обнаружили 4,038 килограмма сыра, произведенного в Германии, Италии и Франции.

Как сообщили в Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, ввоз и реализация такого сыра на территории России запрещены указами президента и правительства.

333-768x1024.jpg

«Продукция в полном объеме была изъята, уничтожена и утилизирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Фото: 36.fsvps.gov.ru
Комментарии (16)

Рок Злой
4 минуты назад
Через две недели ещё один рейд по санкционным цветам, парфюму, косметике?
Гога
21 минуту назад
Выбросили в окно
показуха
26 минут назад
чем питаются и одеваются,на чем ездят чиновники в липецкой области.
Лиза
38 минут назад
Такая информация только злит людей! Представляю, как проходило уничтожение...
Да уж
40 минут назад
А тем временем простой народ со своих последних сбережений собирает гуманитарку для отправки в новые регионы...
липецк1
42 минуты назад
...теперь медали получат ....
Шниперсон
53 минуты назад
Это на правах рекламы новость?
Захарова
54 минуты назад
в канун 23 февраля нагрянули они чтобы уничтожить, завтра какая новость будет, что уничтожен санкционный алкоголь?
вовочка
56 минут назад
Ох, теперь во всех этих контролирующих органах будет кофе и бутерброды с сыром. Ну надо же санкционку уничтожать...
Дмитрий
59 минут назад
Какая эффективность, браво! Теперь заживем!
