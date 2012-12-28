В Липецке обнаружили и уничтожили 4 килограмма санкционного сыра

Сыр незаконно привезли из Германии, Италии и Франции.

В ТРЦ на улице Катукова на прошлой неделе нагрянули проверяющие сразу из нескольких ведомств: управления Россельхознадзора, липецкой транспортной прокуратуры и воронежской таможни.В одном из магазинов ТРЦ проверяющие обнаружили 4,038 килограмма сыра, произведенного в Германии, Италии и Франции.Как сообщили в Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, ввоз и реализация такого сыра на территории России запрещены указами президента и правительства.«Продукция в полном объеме была изъята, уничтожена и утилизирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.