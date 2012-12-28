Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
В Липецке обнаружили и уничтожили 4 килограмма санкционного сыра
Сыр незаконно привезли из Германии, Италии и Франции.
В одном из магазинов ТРЦ проверяющие обнаружили 4,038 килограмма сыра, произведенного в Германии, Италии и Франции.
Как сообщили в Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, ввоз и реализация такого сыра на территории России запрещены указами президента и правительства.
«Продукция в полном объеме была изъята, уничтожена и утилизирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Фото: 36.fsvps.gov.ru
