Минтруд заявил об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ
Кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста. Таких планов нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодежи.
По его словам, вопрос изменения возраста выхода на пенсию не стоит на повестке.
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему вновь актуальной.
Министр напомнил, что пенсионная реформа «только-только» завершается, а в новых регионах переходный период будет продолжаться до конца 2032 года.
«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это ребята в возрасте 18–27 лет», — подчеркнул глава Минтруда России.
Котяков добавил, что люди старшего возраста являются ценным ресурсом для компаний. По словам министра, он лично наблюдает на предприятиях, как пожилые работники выступают в роли наставников для молодых специалистов, — передает Bfm.ru.
