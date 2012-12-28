Все новости
В России
44
28 минут назад

Минтруд заявил об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ

Кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста. Таких планов нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодежи.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал изданию «Эксперт», что пересмотр пенсионного возраста пока не входит в планы правительства.

По его словам, вопрос изменения возраста выхода на пенсию не стоит на повестке.

«‎Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему вновь актуальной.

Министр напомнил, что пенсионная реформа «‎только-только» завершается, а в новых регионах переходный период будет продолжаться до конца 2032 года.

«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это ребята в возрасте 18–27 лет», — подчеркнул глава Минтруда России.

Котяков добавил, что люди старшего возраста являются ценным ресурсом для компаний. По словам министра, он лично наблюдает на предприятиях, как пожилые работники выступают в роли наставников для молодых специалистов, — передает Bfm.ru.


пенсионный возраст
