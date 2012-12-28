Минтруд заявил об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ

Кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста. Таких планов нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодежи.