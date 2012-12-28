Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
23 минуты назад
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Многострадальный дом №33а все дни начала февраля подвергается коммунальным напастям.
В минувший четверг на лестнице между пятым и шестым этажами дома № 33а по улице 50 НЛМК лопнул стояк с горячей водой. На лестнице вода быстро остыла и замерзла сосульками.
Диспетчер обслуживающей дом УК «Флагман» сообщал GOROD48, что сотрудники УК работают в доме сутками, не спят.
Жители дома отнеслись к этому заявлению с недоверием.
«У вас там написано, что УК работает и не спит сутками. Вранье. Из-за них вот тогда лестница и покрылась льдом. Не слили отопление, и оно замерзло», — сообщают они.
3 и 4 февраля дом № 33а почти 20 часов оставался без отопления: энергетики восстанавливали лопнувший отвод от тепломагистрали.
