Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Общество
280
37 минут назад
5
После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна
Свободное посещение по решению родителей действует на протяжении всей недели. Но все школы и детские сады города работают в обычном режиме.
В департаменте образования Липецка первым делом обратили внимание на то, что только сегодня третий день свободного посещения — его объявили с понедельника.
— Справка не нужна, свободное посещение по решению родителей действует на протяжении всей недели, — сказали в департаменте образования.
И ещё раз напомнили обращение мэра: «После обильного снегопада в Липецк пришли морозные дни. По прогнозам синоптиков, пониженные температуры сохранятся на протяжении всей недели. Все школы и детские сады города работают в обычном режиме – это касается всех классов и возрастных групп. При этом решение о том, вести ребёнка в школу или детский сад, остаётся за родителями. Если вы считаете, что в мороз лучше оставить ребёнка дома, это допустимо. Важно лишь заранее предупредить классного руководителя или воспитателя – педагоги подскажут, какой материал был пройден, и передадут домашние задания. Прошу родителей принимать решение исходя из погоды и самочувствия ребёнка».
0
0
0
0
0
Комментарии (5)