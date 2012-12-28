Все новости
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Ночью в Липецке было –26,1 градуса
Погода в Липецке
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Происшествия
После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна
Общество
38-летняя женщина повторно попалась на пьяной езде: у неё арестовали «Митсубиси»
Происшествия
Во все дома на Манеже вернули тепло
Общество
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
«Фольксваген Пассат» сгорел в деревне Ивановка
Происшествия
Общество
280
37 минут назад
5

После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна

Свободное посещение по решению родителей действует на протяжении всей недели. Но все школы и детские сады города работают в обычном режиме.

В редакцию GOROD48 пожаловались родители: «После того, как мэр Роман Ченцов разрешил детям не посещать школы в связи с морозом, сегодня в школах начали требовать справки от врача об эпидокружении, так как ребенок отсутствовал три дня, хотя предупреждали классного руководителя, что не посещаем занятия именно по причине морозов. Законно ли это?»

В департаменте образования Липецка первым делом обратили внимание на то, что только сегодня третий день свободного посещения — его объявили с понедельника.

— Справка не нужна, свободное посещение по решению родителей действует на протяжении всей недели, — сказали в департаменте образования.

И ещё раз напомнили обращение мэра: «После обильного снегопада в Липецк пришли морозные дни. По прогнозам синоптиков, пониженные температуры сохранятся на протяжении всей недели. Все школы и детские сады города работают в обычном режиме – это касается всех классов и возрастных групп. При этом решение о том, вести ребёнка в школу или детский сад, остаётся за родителями. Если вы считаете, что в мороз лучше оставить ребёнка дома, это допустимо. Важно лишь заранее предупредить классного руководителя или воспитателя – педагоги подскажут, какой материал был пройден, и передадут домашние задания. Прошу родителей принимать решение исходя из погоды и самочувствия ребёнка».
школа
образование
Комментарии (5)

Дорогие учителя
13 минут назад
Выходите на работу, проводите наконец Уроки/ скоро экзамены. У меня трое внуков. Репетиторы конечно очень сильные и их морозы не пугают. И Занятия не отменяют. Что же школы так боятся холодов?!
Ответить
Наталья
4 минуты назад
Так учителя все на работе в школах! и если ребенок придет даже один из всего класса, с ним проведут уроки! В нашей школе так. Отправляйте в школу своих внуков, не держите их дома.
Ответить
Елена
17 минут назад
согласна с Аллой, порядка нет и не будет при таком отношении к учебе, хочу пойду, хочу не пойду...
Ответить
Нужно выяснить
24 минуты назад
Кто спрашивает такие справки. Видимо такие учителя не знают что происходит
Ответить
Алла
28 минут назад
И нашим, и вашим. И тепло и холодно. Что за двусмысленность? Мы живем в странное и страшное время. Вот так все стремятся уйти от ответственности.Обидно за державу, нет порядка и строгости.
Ответить
