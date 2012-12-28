Все новости
Погода в Липецке
591
сегодня, 17:00

В Липецкой области снег и до -7

Морозы погостят в регионе день, затем снова потеплеет – но тоже ненадолго.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу заполняющегося циклона, ожидается небольшой снег и мокрый снег различной интенсивности.

Среднесуточные температуры составят: 10 и 12 января — 6 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 11 января — 4 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10, днем — от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой, днем слабый снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.

День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году — 33 градусов мороза.
погода
зима
2
1
0
5
0

