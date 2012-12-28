Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Происшествия
Что вы загадаете под бой курантов?
Говорит Липецк
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре
Происшествия
На Соколе погасли светофоры
Общество
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
Общество
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
Происшествия
422
сегодня, 11:43
4

Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей

Но перевести деньги мошенникам не успел.

В Ельце девятилетний игрок в «Roblox» онлайн оформил на мать кредит в 129 500 рублей и собирался перевести деньги мошенникам за бонусы по выгодной цене, но не смог. Родители пришли в полицию. Как оказалось, чтобы взять кредит, мальчику было достаточно воспользоваться телефоном матери. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

А 35-летняя ельчанка увидела в соцсетях рекламу о заработке на бирже, и с 8 ноября по 29 декабря, перечислила на различные счета в общей сложности 1 миллион 667 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» .
Комментарии (4)

Виктор
27 минут назад
Вместо роблокса надо книжки читать а про биржу забыть все акции в минусе заработать там не реально
Гость
36 минут назад
Пороть надо розгами !
гость
50 минут назад
Какой шустрый мальчик! Таким шустрым Дед Мороз приносит в подарок ремень или розги!
А зачем
51 минуту назад
Родители обратились в полицию?Надо разговаривать с детьми и учить их жизни,а не сидеть на телефонах.
