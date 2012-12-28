Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей

Но перевести деньги мошенникам не успел.

В Ельце девятилетний игрок в «Roblox» онлайн оформил на мать кредит в 129 500 рублей и собирался перевести деньги мошенникам за бонусы по выгодной цене, но не смог. Родители пришли в полицию. Как оказалось, чтобы взять кредит, мальчику было достаточно воспользоваться телефоном матери. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.А 35-летняя ельчанка увидела в соцсетях рекламу о заработке на бирже, и с 8 ноября по 29 декабря, перечислила на различные счета в общей сложности 1 миллион 667 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» .