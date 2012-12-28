Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 11:43
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Но перевести деньги мошенникам не успел.
А 35-летняя ельчанка увидела в соцсетях рекламу о заработке на бирже, и с 8 ноября по 29 декабря, перечислила на различные счета в общей сложности 1 миллион 667 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» .
