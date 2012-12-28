Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Происшествия
сегодня, 13:00
В Липецком округе уничтожены снаряды времён Великой Отечественной войны
Опасная находка была сделана 28 ноября.
Как сообщили GOROD48 в главном управлении МЧС России по Липецкой области, речь идёт о двух артиллерийских снарядах: 76-миллиметровом и 122-миллиметровом. Опасная находка была сделана в том же Липецком округе 28 ноября.
