Липчане совершили 415 миллионов операций по картам

За девять месяцев 2025 года жители Липецкой области совершили 415 миллионов транзакций по банковским картам на общую сумму 709 миллиарда рублей, сообщили в липецком отделении Банка России.На безналичные операции пришлось 97,5% от этого количества, в том числе 87,4% — на оплату товаров и услуг, 9,4% — на переводы другим людям и 0,1% — на обязательные платежи в пользу государства.Жители региона реже снимали наличные с карт. Количество таких операций снизилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.По данным липецкого отделения Банка России, на 1 октября в регионе выпущено почти 3,7 миллиона банковских карт — в среднем по три карты на каждого жителя области.К 1 октября в области насчитывалось 965 банкоматов и 33 тысячи терминалов. Сервис «наличные на кассе» представлен в 409 торговых точках.