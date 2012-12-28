Экономика
165
сегодня, 13:43
3
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
В среднем на каждого жителя области приходится три банковских карты.
На безналичные операции пришлось 97,5% от этого количества, в том числе 87,4% — на оплату товаров и услуг, 9,4% — на переводы другим людям и 0,1% — на обязательные платежи в пользу государства.
Жители региона реже снимали наличные с карт. Количество таких операций снизилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
По данным липецкого отделения Банка России, на 1 октября в регионе выпущено почти 3,7 миллиона банковских карт — в среднем по три карты на каждого жителя области.
К 1 октября в области насчитывалось 965 банкоматов и 33 тысячи терминалов. Сервис «наличные на кассе» представлен в 409 торговых точках.
0
0
0
1
4
Комментарии (3)