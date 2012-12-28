Все новости
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей
Происшествия
Несколько домов на проспекте 60-летия СССР оставались без отопления
Общество
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
Экономика
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
В горящей квартире пострадала пожилая ельчанка
Происшествия
Экономика
165
сегодня, 13:43
3

Липчане совершили 415 миллионов операций по картам

В среднем на каждого жителя области приходится три банковских карты.

За девять месяцев 2025 года жители Липецкой области совершили 415 миллионов транзакций по банковским картам на общую сумму 709 миллиарда рублей, сообщили в липецком отделении Банка России. 

На безналичные операции пришлось 97,5% от этого количества, в том числе 87,4% — на оплату товаров и услуг, 9,4% — на переводы другим людям и 0,1% — на обязательные платежи в пользу государства.

Жители региона реже снимали наличные с карт. Количество таких операций снизилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

По данным липецкого отделения Банка России, на 1 октября в регионе выпущено почти 3,7 миллиона банковских карт — в среднем по три карты на каждого жителя области.

К 1 октября в области насчитывалось 965 банкоматов и 33 тысячи терминалов. Сервис «наличные на кассе» представлен в 409 торговых точках.

банковские карты
0
0
0
1
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
13 минут назад
Знаю таких, у кого по 5 карт имеется, стараются поймать кэшбэк повышенный. Но больше тратят, чем кэшбэк идет. Банки- не дураки. Придумали замануху с кэшбэком, чтобы тратили больше. Даже на то, что не нужно. А народ и схватил: кастрюля не нужна, но раз кэшбэк 5 процентов, то куплю. По итогу трат больше.
Ответить
Юля
23 минуты назад
по закону можно 20 карт сделать
Ответить
У
58 минут назад
Меня одна, пенсионная! И все.
Ответить
