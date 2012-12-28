Все новости
Общество
195
сегодня, 09:00
1

Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день

Культурная программа выходных будет разнообразной и насыщенной.

«Дождь»

В качестве традиционного музыкального номера предлагаем вам песню созвучную времени года липецкого музыканта Олега Миронцева «Дождь». Слова и музыку написал он сам, а исполнить произведение на сцене ОЦКНТ помогла группа «Рио».

В составе коллектива выступили Владимир Пинчук (гитара), Антон Чернявский (бас-гитара), Иван Шелехов (барабаны), Александр Ивашкин (клавиши), Дима Кокшин (саксофон), Илья Пушко (труба), Илья Турбанов (тромон). Видео снял Аркадий свиридов.


Холодает

В субботу, 22 ноября, будет ещё довольно тепло – от +7 до +11 градусов, в течение дня возможны небольшие дожди.

DSC_14212.jpg

В воскресенье, 23 ноября, похолодает – от +5 до +7 градусов, но зато день пройдет без существенных осадков.

Отключение воды

22 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Жактовской, Зоологической, Индустриальной, Исполкомовской, Калинина, Медицинской, Минской, Небесной, О.Городовикова, Паровозной, Полярной, Поселковой, Прудной, Речной, Рудничной, Рябиновой, Садовой, Сенной, Смоленской, Солнечной, Сырской, Ударников, Ю.Смирнова, в переулках Рядовом, Узорном.

В селе Сырском расстанутся с комфортом жители улиц Калинина и Пролетарской.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

23 ноября с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:
- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Мичурина, 4, 12;
- ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13;
- пер. Вишневый, 1а.

В частном секторе разделят их участь жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского.

Отключение света

22 ноября с 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. А.Г. Стаханова, 3, 5, 7, 9;
- ул. Водопьянова д. 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

23 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Катукова, 25, 25а, 27.
- ул. Хорошавина А.И., 8;
- ул. Шуминского С.Л., 6, 8, 8а, 10.

Что наша жизнь? Игра!

Начать выходные можно с похода в АРТ-пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 22 ноября в 11:30 на традиционную «Игровую субботу» (12+).

9ksgrff6x9xwy593qevxxmx1wgmf27k4.jpg

Специалисты «Изумрудного города» предложат вашему вниманию разнообразные настольные игры, в которые при необходимости научат играть прямо на месте.

Мистер и мисс Студенчество

22 ноября в 17:00 в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6) состоится финал шоу «Мисс и Мистер Студенчество Липецка-2025» (12+).

5u616my9cvv3m22zehqnpunqsuytdd2b.jpg

Выбирать лучших будут из молодых и активных, прошедших отбор в своих учебных заведениях. Яркая творческая программа раскрывает таланты участников, их интеллектуальный и спортивный потенциал.

Танцуй

В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в субботу будут танцевать. Весь день! С 12:00 начнётся отборочный тур всероссийского танцевального проекта «Танц-Атака Стайл» (0+).

19938825aecec38df24c561f93d22803.jpeg

Сначала ведущие хореографы Липецка проведут для участников четыре мастер-класса. Затем начнётся конкурсная программа: по окончании каждого выступления пройдёт подробный разбор танца участников, с указанием на ошибки и рекомендациями на будущее. Участникам достанутся дипломы, призы и подарки от партнеров.
Номинации конкурса: народный танец, стилизованный народный танец, современная хореография, эстрадная хореография, детская хореография, театр танца.

Экскурсии

В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдут очередные экскурсии выходного дня.

22 ноября:

- 12:00 — «Живописная Россия» (6+).
- 16:00 — «Русская доблесть» (6+).

VDS_7140.jpg

23 ноября:

- 12:00 — «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
- 16:00 — «Природа Липецкой области» (6+).

Музыка

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 22 ноября в 12:00 ждут юных зрителей на развивающее занятие «Поговорим на музыкальном языке» (0+).

На этот раз маленькие слушатели узнают, что такое ритм, фактура и тембр. В концерте принимает участие ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина. И да – перед участниками раз и навсегда развеют миф о наступившем на ухо медведе. Людей, которым неподвластна музыка, в мире просто не существует!

fe-r-c31o4g.jpg

23 ноября в 17:00 молодых любителей чарующих звуков и их родителей ждут на концерте «Недетская Детская» (6+).

Это семейная программа камерной музыки, в первой части которой прозвучат пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, пианиста Андрея Карпия, во второй — вокальный цикл М.П. Мусоргского «Детская» из семи миниатюр исполнят Наталья Теслина (сопрано) и концертмейстер Ольга Пронина.

Театр

22 ноября в 11:00 Липецкой государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) приглашает на спектакль «Сокровища капитана Флинта» по роману Р.Л. Стивенсона (6+).

В 18:00 на сцене будет представлена эксцентричная комедия «Слишком женатый таксист» по пьесе Р. Куни (18+). О таксисте-многоженце, который запутался в своих интригах.

ft9ev17r136aqet5ynoarwdwxdhg5wc1.jpeg

Комедия про многожёнца

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 22 ноября в 18:00 смотрите комедию «Примадоны» бродвейского драматурга Кена Людвига (16+). О двух безработных актёров, которые переодеваются в женские платья, чтобы выдать себя за племянниц известной миллионерши. При этом герои влюбляются в девушек, одна из которых и есть настоящая потерянная родственница богатой дамы.

23 ноября в 18:00 смотрите ещё одну комедию Рэя и Майкла Куни «Братишки» (12+). О том, как родственники могут помешать семье, усыновить ребёнка из приюта. Том Кервуд обладал одним недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой маленькой семьи.

02.JPG

Фото teatr48.ru. Спектакль «Братишки»

Глиняные сказки

Любопытная постановка 22 ноября в 12:03 назначена и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) - «Глиняные сказки» (6+).

e17otty7p4f77pxdvizx10fxaoga980t.jpg

Иван Карпов

Постановка Ивана Карпова по известным сюжетам с романовскими игрушками. Вход свободный.

Концерт

22 ноября в 19:00 липчане не останутся без концерта, ехать придётся в культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2). Своим творчеством порадует группа «Цикады в акациях» (12+).

EtUirDDBPb-317zphADcSwE3_IC4g1ke9BtcA7AJp5PJSrDyuFL6BE6l7JcwiYoqFHfvuw6s_BYHOxjVZMYKoNdu.jpg

Фото vk.com/pijon_hang

Фишка группы – игра на инструментах разных народов мира. Алексей Бочков (Didgeribob) — виртуоз диджериду (древнейшей флейты планеты), мастер работы с перкуссией (джембе, колокола, бубенцы). Исследует влияние звуковых вибраций на пространство и сознание. Сергей Пажитнов — мультиинструменталист, владеющий хангом, тэнкдрамом (глюкофоном), флейтами, варганом.

Ален Делон

22 ноября в 17:00 липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в ОЦКНТ (ул. Клсмонавтов, 54) на киносеанс, посвящённый 90-летию со дня рождения великого актёра Алена Делона. Смотреть будут фильм «Вдова Кудер». Франция, Италия, 1971. Боевик, мелодрама. Режиссёр Пьер Гранье-Дефер (12+).

Франция. 1936 год. Молодой человек идет по дороге. Его зовут Жан - кто он и откуда пришел, не известно. Жан видит маленькую ферму и решает остановиться .Хозяйка, вдова Кудер, предлагает ему кров, стол и работу. Ей нравится Жан, и она довольна новым знакомством. Единственное, с чем она не согласна мириться – это визиты девицы лёгкого поведения Фелисии. Но Жан не интересуется мнением вдовы Кудер. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.4.

1920x.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Ален Делон, Симона Синьоре, Оттавия Пикколо.

Всё о книгах

Достойным завершением выходных для школьников может стать 23 ноября в 14:00 в Липецкой детской библиотеке (ул. Толстого, 40) занятие «Книга-кодекс» (6+).

0Fp3uNmD2tnhgEU_v-fX5oAYSLM2bWj2-mogdtwMCWfSv4FlN0xFPkgEPF54edAlj5PGS-ewHF6X_a_sZVYWBO51.jpg

Фото vk.com/club65818764

Рекомендовано для детей 7-12 лет. Ребята узнают о предках современных книг – свитках и глиняных табличках, рассмотрят древние фолианты и поймут, чем они отличаются от привычных нам томов. Юные участники оценят и революционное значение изобретения книгопечатания, а ещё – создадут собственную книгу-кодекс и даже попробуют писать пером и чернилами. Вход свободный.

Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенными и весёлыми. Желаем вам отлично отдохнуть, но при этом рекомендуем поглядывать одним глазком и за окружающим миром, который в наше время нельзя оставлять без присмотра. Всего лишь пара минут чтения информационной ленты GOROD48 сделает вас информированным человеком. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
