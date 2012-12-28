Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день

Культурная программа выходных будет разнообразной и насыщенной.

В субботу, 22 ноября, будет ещё довольно тепло – от +7 до +11 градусов, в течение дня возможны небольшие дожди.









В селе Сырском расстанутся с комфортом жители улиц Калинина и Пролетарской.









22 ноября с 09:00 до 17:00 останутся без электричества:





- ул. Водопьянова д. 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33.









Начать выходные можно с похода в АРТ-пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 22 ноября в 11:30 на традиционную «Игровую субботу» (12+).









22 ноября в 17:00 в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6) состоится финал шоу «Мисс и Мистер Студенчество Липецка-2025» (12+).









В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в субботу будут танцевать. Весь день! С 12:00 начнётся отборочный тур всероссийского танцевального проекта «Танц-Атака Стайл» (0+).













22 ноября:





- 16:00 — «Русская доблесть» (6+).









На этот раз маленькие слушатели узнают, что такое ритм, фактура и тембр. В концерте принимает участие ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина. И да – перед участниками раз и навсегда развеют миф о наступившем на ухо медведе. Людей, которым неподвластна музыка, в мире просто не существует!









В 18:00 на сцене будет представлена эксцентричная комедия «Слишком женатый таксист» по пьесе Р. Куни (18+). О таксисте-многоженце, который запутался в своих интригах.









Комедия про многожёнца

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 22 ноября в 18:00 смотрите комедию «Примадоны» бродвейского драматурга Кена Людвига (16+). О двух безработных актёров, которые переодеваются в женские платья, чтобы выдать себя за племянниц известной миллионерши. При этом герои влюбляются в девушек, одна из которых и есть настоящая потерянная родственница богатой дамы.





Любопытная постановка 22 ноября в 12:03 назначена и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) - «Глиняные сказки» (6+).









Иван Карпов

22 ноября в 19:00 липчане не останутся без концерта, ехать придётся в культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2). Своим творчеством порадует группа «Цикады в акациях» (12+).









Фото vk.com/pijon_hang

Франция. 1936 год. Молодой человек идет по дороге. Его зовут Жан - кто он и откуда пришел, не известно. Жан видит маленькую ферму и решает остановиться .Хозяйка, вдова Кудер, предлагает ему кров, стол и работу. Ей нравится Жан, и она довольна новым знакомством. Единственное, с чем она не согласна мириться – это визиты девицы лёгкого поведения Фелисии. Но Жан не интересуется мнением вдовы Кудер. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.4.









Кадр из фильма

Достойным завершением выходных для школьников может стать 23 ноября в 14:00 в Липецкой детской библиотеке (ул. Толстого, 40) занятие «Книга-кодекс» (6+).









Фото vk.com/club65818764

В качестве традиционного музыкального номера предлагаем вам песню созвучную времени года липецкого музыканта Олега Миронцева «Дождь». Слова и музыку написал он сам, а исполнить произведение на сцене ОЦКНТ помогла группа «Рио».В составе коллектива выступили Владимир Пинчук (гитара), Антон Чернявский (бас-гитара), Иван Шелехов (барабаны), Александр Ивашкин (клавиши), Дима Кокшин (саксофон), Илья Пушко (труба), Илья Турбанов (тромон). Видео снял Аркадий свиридов.В воскресенье, 23 ноября, похолодает – от +5 до +7 градусов, но зато день пройдет без существенных осадков.22 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Жактовской, Зоологической, Индустриальной, Исполкомовской, Калинина, Медицинской, Минской, Небесной, О.Городовикова, Паровозной, Полярной, Поселковой, Прудной, Речной, Рудничной, Рябиновой, Садовой, Сенной, Смоленской, Солнечной, Сырской, Ударников, Ю.Смирнова, в переулках Рядовом, Узорном.23 ноября с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;- ул. Мичурина, 4, 12;- ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13;- пер. Вишневый, 1а.В частном секторе разделят их участь жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского.- ул. А.Г. Стаханова, 3, 5, 7, 9;23 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Катукова, 25, 25а, 27.- ул. Хорошавина А.И., 8;- ул. Шуминского С.Л., 6, 8, 8а, 10.Специалисты «Изумрудного города» предложат вашему вниманию разнообразные настольные игры, в которые при необходимости научат играть прямо на месте.Выбирать лучших будут из молодых и активных, прошедших отбор в своих учебных заведениях. Яркая творческая программа раскрывает таланты участников, их интеллектуальный и спортивный потенциал.Сначала ведущие хореографы Липецка проведут для участников четыре мастер-класса. Затем начнётся конкурсная программа: по окончании каждого выступления пройдёт подробный разбор танца участников, с указанием на ошибки и рекомендациями на будущее. Участникам достанутся дипломы, призы и подарки от партнеров.Номинации конкурса: народный танец, стилизованный народный танец, современная хореография, эстрадная хореография, детская хореография, театр танца.В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдут очередные экскурсии выходного дня.- 12:00 — «Живописная Россия»23 ноября:- 12:00 — «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»- 16:00 — «Природа Липецкой области»В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 22 ноября в 12:00 ждут юных зрителей на развивающее занятие «Поговорим на музыкальном языке»23 ноября в 17:00 молодых любителей чарующих звуков и их родителей ждут на концерте «Недетская Детская»Это семейная программа камерной музыки, в первой части которой прозвучат пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, пианиста Андрея Карпия, во второй — вокальный цикл М.П. Мусоргского «Детская» из семи миниатюр исполнят Наталья Теслина (сопрано) и концертмейстер Ольга Пронина.22 ноября в 11:00 Липецкой государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) приглашает на спектакль «Сокровища капитана Флинта» по роману Р.Л. Стивенсона23 ноября в 18:00 смотрите ещё одну комедию Рэя и Майкла Куни «Братишки»О том, как родственники могут помешать семье, усыновить ребёнка из приюта. Том Кервуд обладал одним недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой маленькой семьи.Постановка Ивана Карпова по известным сюжетам с романовскими игрушками. Вход свободный.Фишка группы – игра на инструментах разных народов мира. Алексей Бочков (Didgeribob) — виртуоз диджериду (древнейшей флейты планеты), мастер работы с перкуссией (джембе, колокола, бубенцы). Исследует влияние звуковых вибраций на пространство и сознание. Сергей Пажитнов — мультиинструменталист, владеющий хангом, тэнкдрамом (глюкофоном), флейтами, варганом.22 ноября в 17:00 липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в ОЦКНТ (ул. Клсмонавтов, 54) на киносеанс, посвящённый 90-летию со дня рождения великого актёра Алена Делона. Смотреть будут фильм «Вдова Кудер». Франция, Италия, 1971. Боевик, мелодрама. Режиссёр Пьер Гранье-ДеферАлен Делон, Симона Синьоре, Оттавия Пикколо.Рекомендовано для детей 7-12 лет. Ребята узнают о предках современных книг – свитках и глиняных табличках, рассмотрят древние фолианты и поймут, чем они отличаются от привычных нам томов. Юные участники оценят и революционное значение изобретения книгопечатания, а ещё – создадут собственную книгу-кодекс и даже попробуют писать пером и чернилами. Вход свободный.