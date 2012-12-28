Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
Происшествия
290
24 минуты назад
2
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Женщина переходила дорогу и ее сбил «Ситрак».
Действия 24-летнего водителя квалифицированы следствием по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Управляя технически неисправным грузовым автомобилем, водитель не убедился в безопасности выполнения манёвра, выехал на встречную полосу и допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Обвиняемый свою вину признал», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
0
2
1
0
0
Комментарии (2)