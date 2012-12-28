Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
Женщина-водитель пострадала в двойной аварии на проспекте Мира
Происшествия
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
Ночью в Липецкой области звучали сирены
Происшествия
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
В Липецком округе выявили фальшивую купюру в 1000 рублей
Происшествия
Читать все
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора
Общество
Липчане продолжали экономить на продуктах питания, но чаще выбирали общепит
Экономика
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанин угрожал матери ножом
Происшествия
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
290
24 минуты назад
2

Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд

Женщина переходила дорогу и ее сбил «Ситрак».

В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло утром 8 июля в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Липецк. Напомним, там 24-летний водитель грузовика «Ситрак» сбил 37-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.

Действия 24-летнего водителя квалифицированы следствием по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Управляя технически неисправным грузовым автомобилем, водитель не убедился в безопасности выполнения манёвра, выехал на встречную полосу и допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Обвиняемый свою вину признал», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
ДТП
0
2
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ОЛЬГА
3 минуты назад
это очеень страшный Автомобиль.
Ответить
Может
6 минут назад
Пора этим грузовикам запретить больше 60 ездить?А то они через блокпост на Соколе 90 летят,гаишники ноль внимания,хотя там 40.Позор.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить