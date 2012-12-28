Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
127
вчера, 22:32
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
2
0
0
0
3
Комментарии