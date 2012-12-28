Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок

В Липецке местную жительницу ждет суд по обвинению в серии преступлений, связанных с распространением запрещенных веществ через тайники.

Следствием по уголовному делу, которое вел старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории отдела полиции № 6 СУ УМВД России по г. Липецку, установлено, что 38-летняя женщина обвиняется в совершении четырех эпизодов, подпадающих под п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ей также вменяют ч. 3 ст. 30 и п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.12 июня 2025 года у дома 4/2 на улице Смоленская подозреваемую задержали инспекторы ГИБДД в момент, когда она пыталась сделать закладку с синтетическим наркотиком. Впоследствии была доказана ее роль в создании ряда других тайников с запрещенными веществами на улице Садовой.Как пояснила обвиняемая, на идею нелегального заработка ее натолкнула информация в интернете. За денежное вознаграждение она согласилась выполнять указания куратора, получая через мессенджер координаты спрятанных наркотиков. Женщина находила их, расфасовывала и обустраивала новые тайники.Из подготовленных ею тайников правоохранители изъяли 5 свертков с наркотическим средством общей массой 1,34 грамма, которое экспертиза идентифицировала как метадон.На время следствия в качестве меры пресечения фигурантке избрано содержание под стражей.Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Октябрьского района Липецка и направлено в суд для рассмотрения по существу.Предусмотренное санкциями статей наказание за инкриминируемые преступления может достигать лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.