Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Читать все
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
333
сегодня, 09:04
2

Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок

В Липецке местную жительницу ждет суд по обвинению в серии преступлений, связанных с распространением запрещенных веществ через тайники.

Следствием по уголовному делу, которое вел старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории отдела полиции № 6 СУ УМВД России по г. Липецку, установлено, что 38-летняя женщина обвиняется в совершении четырех эпизодов, подпадающих под п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ей также вменяют ч. 3 ст. 30 и п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

12 июня 2025 года у дома 4/2 на улице Смоленская подозреваемую задержали инспекторы ГИБДД в момент, когда она пыталась сделать закладку с синтетическим наркотиком. Впоследствии была доказана ее роль в создании ряда других тайников с запрещенными веществами на улице Садовой.

Как пояснила обвиняемая, на идею нелегального заработка ее натолкнула информация в интернете. За денежное вознаграждение она согласилась выполнять указания куратора, получая через мессенджер координаты спрятанных наркотиков. Женщина находила их, расфасовывала и обустраивала новые тайники.

Из подготовленных ею тайников правоохранители изъяли 5 свертков с наркотическим средством общей массой 1,34 грамма, которое экспертиза идентифицировала как метадон.

На время следствия в качестве меры пресечения фигурантке избрано содержание под стражей.

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Октябрьского района Липецка и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предусмотренное санкциями статей наказание за инкриминируемые преступления может достигать лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
наркотики
0
1
0
7
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вера
30 минут назад
Тридцатилетние не способны работать. Отдыхающее поколение ищет быстрых денег.
Ответить
Тыква
34 минуты назад
И всё же стоит ещё в школе ввести уроки основ УК РФ. Пусть изучат что такое хорошо, а что такое плохо
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить