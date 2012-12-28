7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
сегодня, 09:04
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
В Липецке местную жительницу ждет суд по обвинению в серии преступлений, связанных с распространением запрещенных веществ через тайники.
12 июня 2025 года у дома 4/2 на улице Смоленская подозреваемую задержали инспекторы ГИБДД в момент, когда она пыталась сделать закладку с синтетическим наркотиком. Впоследствии была доказана ее роль в создании ряда других тайников с запрещенными веществами на улице Садовой.
Как пояснила обвиняемая, на идею нелегального заработка ее натолкнула информация в интернете. За денежное вознаграждение она согласилась выполнять указания куратора, получая через мессенджер координаты спрятанных наркотиков. Женщина находила их, расфасовывала и обустраивала новые тайники.
Из подготовленных ею тайников правоохранители изъяли 5 свертков с наркотическим средством общей массой 1,34 грамма, которое экспертиза идентифицировала как метадон.
На время следствия в качестве меры пресечения фигурантке избрано содержание под стражей.
Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Октябрьского района Липецка и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Предусмотренное санкциями статей наказание за инкриминируемые преступления может достигать лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
