Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Четверг - не только рыбный день, но и творческий.

Разве что температура падает в среднем на один градус раз в несколько дней. Сегодня днём 6-8 градусов (пока ещё) тепла, небольшие дожди.









- ул. Ковалева, , вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 111 стр.5, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138.













С 09:00 до 11:00 останутся без электричества жители:





- ул. Архангельская, 22, 24, 26.













- ул. З. Космодемьянской, 222а;

В 17:00 Керамокластер (ул. Студёновская, 39б) приглашает на мастер класс по лепке… всего чего угодно. Называется «Леплю, что хочу!» (12+).









В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная 2) запросы помельче. В 12:00 здесь будут учить желающих изготовить блокнот «Записная книжка» (12+).









В 15:20 в первом учебном корпусе ЛГПУ, аудитория 205 состоится встреча с уникальным человеком – отличником физической культуры и спорта РФ Сергеем Кастюниным (12+).









Сергей Алексеевич – отличник физической культуры РФ, многодлетний преподаватель ЛГПУ, написавший более 80 научно-методических работ, внесших вклад в развитие физического воспитания и спорта. А ещё он – творческий человек, по его эскизам были созданы эмблемы дворца спорта «Звездный», ХК «Липецк», ФК «Металлург». Ну и эмблема ЛГПУ – его рук дело, конечно.





Как утверждает SuperJob, в Липецке в октябре больше всего готовы платить программисту. Одна из компаний ищет сотрудника с профильным высшим образованием и релевантным опытом работы от двух лет, зарплата – 100 тысяч рублей в месяц.

















Кинопремьеры

И, конечно, напоследок про главные киношные премьеры четверга.





«Двое в одной жизни, не считая собаки». Россия, 2025. Мелодрама. Режиссёр Андрей Зайцев (16+).

