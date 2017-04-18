Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
сегодня, 07:00
Четверг - не только рыбный день, но и творческий.
Разве что температура падает в среднем на один градус раз в несколько дней. Сегодня днём 6-8 градусов (пока ещё) тепла, небольшие дожди.
Отключения воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Ковалева, , вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 111 стр.5, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалёва, Куйбышева, Пархоменко, П.Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.
Отключения света
С 09:00 до 11:00 останутся без электричества жители:
- ул. Архангельская, 22, 24, 26.
С 09:00 до 17:00 станут бесполезными линии электропередач:
- ул. З. Космодемьянской, 222а;- ул. Передельческая.
- ул. Салтыкова-Щедрина;
Пробки
Всё ближе и ближе становятся обещания, что в Липецке восстановят движение на участках, которые начали ремонтировать ближе к зиме. Ну а пока… Лучше пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, способными подсказать, как объехать затор.
Вика научит
В 17:00 Керамокластер (ул. Студёновская, 39б) приглашает на мастер класс по лепке… всего чего угодно. Называется «Леплю, что хочу!» (12+).
Здесь и вверху фото vk.com/museum48group
Вот уж где есть простор для фантазии! Ведёт занятие мастер Виктория Демент – и хотя чётких правил нет, она расскажет и подскажет многие нюансы мастерства.
Блокнот своими руками
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная 2) запросы помельче. В 12:00 здесь будут учить желающих изготовить блокнот «Записная книжка» (12+).
Фото vk.com/lib48ru
О секретах и этапах изготовления личного кондуита расскажет мастер-реставратор Ирина Артёмова. Она познакомит вас с инструментами и материалами, необходимыми для создания записной книжки, наглядно покажет технику японского шитья блока, научит простому способу изготовления переплета. Каждый участник поэтапно соберет свой блокнот.
Кто придумал ледовому дворцу название «Звездный»
В 15:20 в первом учебном корпусе ЛГПУ, аудитория 205 состоится встреча с уникальным человеком – отличником физической культуры и спорта РФ Сергеем Кастюниным (12+).
Фото hockey48.ru
Сергей Алексеевич – отличник физической культуры РФ, многодлетний преподаватель ЛГПУ, написавший более 80 научно-методических работ, внесших вклад в развитие физического воспитания и спорта. А ещё он – творческий человек, по его эскизам были созданы эмблемы дворца спорта «Звездный», ХК «Липецк», ФК «Металлург». Ну и эмблема ЛГПУ – его рук дело, конечно.
Как утверждает SuperJob, в Липецке в октябре больше всего готовы платить программисту. Одна из компаний ищет сотрудника с профильным высшим образованием и релевантным опытом работы от двух лет, зарплата – 100 тысяч рублей в месяц.
Любопытны многие вещи, например – почему эти вакансии самые оплачиваемые, но не дотягивают до средней зарплаты, которую нам обещают по стране?
Кинопремьеры
И, конечно, напоследок про главные киношные премьеры четверга.
Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин.
«Сердцеед». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Роман Гредин (16+)
Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Но в в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.
В ролях: Михаил Тарабукин, Александр Мартынов, Марина Яковлева.
«Двое в одной жизни, не считая собаки». Россия, 2025. Мелодрама. Режиссёр Андрей Зайцев (16+).
История пожилой супружеской пары интеллигентов, живущих в Санкт-Петербурге. В детстве они пережили войну, а теперь остались одни — дети разъехались, сын живёт за границей. Их спокойствие и доброта становятся тихим островком света для тех, кто потерял опору — соседка Полина, переживающая личный кризис, и другие случайные гости находят у них понимание, поддержку и надежду.
В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Анна Уколова.
Дорогие липчане! Продолжаем упорно трудится, а отдушиной в рабочем графике становятся новости. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
