Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Читать все
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
24-летний курьер телефонных мошенников отделался штрафом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: богатая жизнь, два штрафа за минуту и финансовые трудности семьи депутата
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
«Свет Добра» осветил успехи и перспективы социального бизнеса в Липецкой области
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Ельце и четырех районах — красный уровень
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен по всей области
Общество
Читать все
Общество
577
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Четверг - не только рыбный день, но и творческий.

Погода не меняется

Разве что температура падает в среднем на один градус раз в несколько дней. Сегодня днём 6-8 градусов (пока ещё) тепла, небольшие дожди.

DSC_133912.jpg

Отключения воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ковалева, , вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 111 стр.5, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138.

WhatsApp Image 2017-04-18 at 14.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалёва, Куйбышева, Пархоменко, П.Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.

Отключения света

С 09:00 до 11:00 останутся без электричества жители:

- ул. Архангельская, 22, 24, 26.

c2h6akg0cct5kx33sf2f0ugn2i0dbssa.jpeg

С 09:00 до 17:00 станут бесполезными линии электропередач:

- ул. З. Космодемьянской, 222а;
- ул. Передельческая.
- ул. Салтыкова-Щедрина;

Пробки

Всё ближе и ближе становятся обещания, что в Липецке восстановят движение на участках, которые начали ремонтировать ближе к зиме. Ну а пока… Лучше пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, способными подсказать, как объехать затор.


Вика научит

В 17:00 Керамокластер (ул. Студёновская, 39б) приглашает на мастер класс по лепке… всего чего угодно. Называется «Леплю, что хочу!» (12+).

uroY7O67VcmPrnMj5EcbzBUz12GqpQm-16ts_VdGGmhkwSOxOEEIpQS3GpeAb18OLF2RNlRQbUdabJutlVDOH17U.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/museum48group

Вот уж где есть простор для фантазии! Ведёт занятие мастер Виктория Демент – и хотя чётких правил нет, она расскажет и подскажет многие нюансы мастерства.

Блокнот своими руками

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная 2) запросы помельче. В 12:00 здесь будут учить желающих изготовить блокнот «Записная книжка» (12+).

QDzUPquo1ut-p946xTL4mL4WjvLoWD7OlEFHvDwg1fS3T57INECZtD-IIzRxNYSRumUvCEhBRfx0Mce_ou6Nwciz.jpg

Фото vk.com/lib48ru

О секретах и этапах изготовления личного кондуита расскажет мастер-реставратор Ирина Артёмова. Она познакомит вас с инструментами и материалами, необходимыми для создания записной книжки, наглядно покажет технику японского шитья блока, научит простому способу изготовления переплета. Каждый участник поэтапно соберет свой блокнот.

Кто придумал ледовому дворцу название «Звездный»

В 15:20 в первом учебном корпусе ЛГПУ, аудитория 205 состоится встреча с уникальным человеком – отличником физической культуры и спорта РФ Сергеем Кастюниным (12+).

kostyuninp.jpg

Фото hockey48.ru

Сергей Алексеевич – отличник физической культуры РФ, многодлетний преподаватель ЛГПУ, написавший более 80 научно-методических работ, внесших вклад в развитие физического воспитания и спорта. А ещё он – творческий человек, по его эскизам были созданы эмблемы дворца спорта «Звездный», ХК «Липецк», ФК «Металлург». Ну и эмблема ЛГПУ – его рук дело, конечно.

ТОП-профессий по зарплате

Как утверждает SuperJob, в Липецке в октябре больше всего готовы платить программисту. Одна из компаний ищет сотрудника с профильным высшим образованием и релевантным опытом работы от двух лет, зарплата – 100 тысяч рублей в месяц.

DSC098361.jpg

На втором месте – вакансия инженера с зарплатой до 100 тыс. рублей. Успешный опыт работы от двух лет и профильное образование откроют вам ключик к соблазнительному месту работы. На третьем месте – главный бухгалтер группы компаний с зарплатой 88 тысяч рублей. Работодатель обещает полностью удаленную работу.

Любопытны многие вещи, например – почему эти вакансии самые оплачиваемые, но не дотягивают до средней зарплаты, которую нам обещают по стране?

Кинопремьеры

И, конечно, напоследок про главные киношные премьеры четверга.

«Лермонтов». Россия, Грузия, 2025. Биография, драма. Режиссёр Бакур Бакурадзе (16+)

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин.


«Сердцеед». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Роман Гредин (16+)

Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Но в в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.

В ролях: Михаил Тарабукин, Александр Мартынов, Марина Яковлева.

 «Двое в одной жизни, не считая собаки». Россия, 2025. Мелодрама. Режиссёр Андрей Зайцев (16+).

История пожилой супружеской пары интеллигентов, живущих в Санкт-Петербурге. В детстве они пережили войну, а теперь остались одни — дети разъехались, сын живёт за границей. Их спокойствие и доброта становятся тихим островком света для тех, кто потерял опору — соседка Полина, переживающая личный кризис, и другие случайные гости находят у них понимание, поддержку и надежду.

В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Анна Уколова.


Дорогие липчане! Продолжаем упорно трудится, а отдушиной в рабочем графике становятся новости. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
6 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
компания
22 минуты назад
ищет СОТРУДНИКА, т.е. ОДНОГО... Один из почти полмиллионного города с такой зарплатой, а остальные? И вообще-этот сотрудник уже давно в маскве или вообще в штаб-квартире Google или подобной, чего ему в липецке ловить?
Ответить
Светлана
26 минут назад
Зачем в Липецке приложение Яндекс Транспорт, если автобусы в нем не отображаются!!! Ладно, когда маршрут курсирует каждые 10-15 минут, но как быть, когда интервал достигает все 40! Как угадать момент выхода из дома? На улице ведь уже не май месяц.
Ответить
Сто пудов
47 минут назад
сто тысяч? это смех, а не зарплата
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить