Потушить машину водителю удалось самостоятельно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня на Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в спасательное ведомство никто за помощью не обращался, водитель огнетушителем загасил пламя самостоятельно.Случившееся еще раз говорит о том, как важно иметь средства пожаротушения под рукой.