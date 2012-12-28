Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
520
сегодня, 19:25
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Потушить машину водителю удалось самостоятельно.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в спасательное ведомство никто за помощью не обращался, водитель огнетушителем загасил пламя самостоятельно.
Случившееся еще раз говорит о том, как важно иметь средства пожаротушения под рукой.
