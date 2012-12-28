«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Происшествия
264
34 минуты назад
2
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Мать двоих детей осудили за ложный донос.
Эту историю GOROD48 уже рассказывал. 10 июня этого года около 11 утра пьяная 37-летняя женщина поссорилась со своим молодым человеком — тот сообщил, что расстается с ней. И брошенная женщина решила отомстить: позвонила в полицию и сообщила, что мужчина её изнасиловал. Хотя до этого всё было по любви и обоюдному согласию.
В этот же день она написала заявления в полиции и Следственном комитете о привлечении теперь уже бывшего сожителя к уголовной ответственности за изнасилование (по части первой статьи 131 УК РФ). При этом она предупреждалась об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Но в ходе доследственной проверки указанные сведения не подтвердились.
Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном, а также заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.
При вынесении приговора суд учел явку с повинной и наличие у женщины двоих несовершеннолетних детей.
0
0
1
1
2
Комментарии (2)