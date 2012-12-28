Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании

Теперь её саму будут судить за ложный донос.

В Тербунском районе направлено в суд уголовное дело о заведомо ложном доносе, связанном с обвинением в совершении тяжкого преступления (по части второй статьи 306 УК РФ): женщина заявила в полицию об изнасиловании.По данным следствия, 10 июня этого года около 11 утра пьяная 37-летняя женщина поссорилась со своим сожителем — тот сообщил, что расстается с ней. И брошенная женщина решила отомстить: позвонила в полицию и сообщила, что мужчина её изнасиловал. Хотя до этого всё было по любви и обоюдному согласию.В этот же день она написала заявления в полиции и Следственном комитете о привлечении теперь уже бывшего сожителя к уголовной ответственности за изнасилование (по части первой статьи 131 УК РФ). При этом она предупреждалась об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.Теперь самой женщине грозит до трёх лет лишения свободы.