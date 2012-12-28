Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Происшествия
430
36 минут назад
3
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Теперь её саму будут судить за ложный донос.
По данным следствия, 10 июня этого года около 11 утра пьяная 37-летняя женщина поссорилась со своим сожителем — тот сообщил, что расстается с ней. И брошенная женщина решила отомстить: позвонила в полицию и сообщила, что мужчина её изнасиловал. Хотя до этого всё было по любви и обоюдному согласию.
В этот же день она написала заявления в полиции и Следственном комитете о привлечении теперь уже бывшего сожителя к уголовной ответственности за изнасилование (по части первой статьи 131 УК РФ). При этом она предупреждалась об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Теперь самой женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
0
0
2
3
2
Комментарии (3)