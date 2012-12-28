Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды

1 октября снова практически на всем Соколе ограничат водоснабжение из-за ликвидации этой аварии.

Как сообщает «Росводоканал-Липецк», на водоводе диаметром 600 мм в районе Тамбовской трассы произошла нештатная ситуация. «РВК-Липецк» прикладывает усилия для ее ликвидации, однако выполнение работ осложняется заболоченностью территории. Сегодня специалисты выполняют дренирование водопровода и участка, а также отсыпают пути для подъезда спецтехники техники. Для выполнения работ РВК-Липецк вынужденно ограничил подачу воды потребителям по адресам: ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а; частный сектор: ул. Энгельса, ул. Известковая, ул. Свердлова, пер. Уютный, ул. Цеткин. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Завтра, 1 октября, специалисты приступят к устранению утечки. Для выполнения работ «РВК-Липецк» будет вынужден с 09:00 и до завершения работ ограничить подачу воды потребителям по адресам: - ул. Цеткин; - ул. Энгельса; - ул. Римского-Корсакого; - ул. Ковалева; - пл. Заводская; - ул. Дружбы; - ул. Франко; - пер. Курако; - ул. Челюскинцев; - пер. Больничный; - ул. 40 лет Октября; - пл. Константиновой; - ул. Кутузова; - ул. Ушинского; - ул. Газина; - пл. Горскова; - ул. Аксакова; - ул. Смыслова; - ул. Брюллова; - ул. Мамина-Сибиряка; - ул. Пожарского; - ул. Тамбовская; - ул. Шоссейная; - ул. Бородинская; - ул. Баумана; - ул. Студеновская; В частном секторе воду отключат по следующим адресам: ул. Курчатова, пер. Курчатова, пер. Теплый, ул. Белорусская, ул. Брюллова, ул. Бардина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Тульская, ул. Шоссейная, ул. Водная, ул. Бедного, ул. Минина, ул. Пожарского, ул. Лавочкина, ул. Мешкова, ул. Франко, ул. Карбышева, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Васнецова, ул. Семенова Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Богатырская, ул. Пирогова, ул. Брестская, ул. Хабарова, ул. Былинная, пер. Чугунный, пер. Ракетный, ул. Кочеткова, ул. Брусничная; ул. Третьякова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Сафонова, ул. Энтузиастов, ул. Высокая, ул. Патриса Лумумбы, ул. 1-я Либкнехта, ул. 2-я Либкнехта, ул. Ковалева, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Северная, ул. Свободный Сокол, ул. Репина, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Добролюбова, пер. Болотникова, пер. Ермака, пер. Полтавский, пер. Свободный, ул. Булавина, ул. Цементников, ул. Известковая, ул. Энгельса, ул. К. Цеткин, ул. Баумана, ул. Арктическая, ул. Красная, ул. 20-го Партсъезда, ул. Маяковского. РВК-Липецк просит липчан заранее запастись водой. Подвоз ресурса будет организован по адресу: ул. Ушинского, 10, а также по заявкам потребителей.