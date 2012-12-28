Все новости
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
43-летний мужчина заплатил за интим-услуги 76 000 рублей
Происшествия
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Общество
635
сегодня, 12:09
6

Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды

1 октября снова практически на всем Соколе ограничат водоснабжение из-за ликвидации этой аварии.

Как сообщает «Росводоканал-Липецк», на водоводе диаметром 600 мм в районе Тамбовской трассы произошла нештатная ситуация. «РВК-Липецк» прикладывает усилия для ее ликвидации, однако выполнение работ осложняется заболоченностью территории. Сегодня специалисты выполняют дренирование водопровода и участка, а также отсыпают пути для подъезда спецтехники техники. Для выполнения работ РВК-Липецк вынужденно ограничил подачу воды потребителям по адресам: ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а; частный сектор: ул. Энгельса, ул. Известковая, ул. Свердлова, пер. Уютный, ул. Цеткин. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Завтра, 1 октября, специалисты приступят к устранению утечки. Для выполнения работ «РВК-Липецк» будет вынужден с 09:00 и до завершения работ ограничить подачу воды потребителям по адресам: - ул. Цеткин; - ул. Энгельса; - ул. Римского-Корсакого; - ул. Ковалева; - пл. Заводская; - ул. Дружбы; - ул. Франко; - пер. Курако; - ул. Челюскинцев; - пер. Больничный; - ул. 40 лет Октября; - пл. Константиновой; - ул. Кутузова; - ул. Ушинского; - ул. Газина; - пл. Горскова; - ул. Аксакова; - ул. Смыслова; - ул. Брюллова; - ул. Мамина-Сибиряка; - ул. Пожарского; - ул. Тамбовская; - ул. Шоссейная; - ул. Бородинская; - ул. Баумана; - ул. Студеновская; В частном секторе воду отключат по следующим адресам: ул. Курчатова, пер. Курчатова, пер. Теплый, ул. Белорусская, ул. Брюллова, ул. Бардина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Тульская, ул. Шоссейная, ул. Водная, ул. Бедного, ул. Минина, ул. Пожарского, ул. Лавочкина, ул. Мешкова, ул. Франко, ул. Карбышева, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Васнецова, ул. Семенова Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Богатырская, ул. Пирогова, ул. Брестская, ул. Хабарова, ул. Былинная, пер. Чугунный, пер. Ракетный, ул. Кочеткова, ул. Брусничная; ул. Третьякова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Сафонова, ул. Энтузиастов, ул. Высокая, ул. Патриса Лумумбы, ул. 1-я Либкнехта, ул. 2-я Либкнехта, ул. Ковалева, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Северная, ул. Свободный Сокол, ул. Репина, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Добролюбова, пер. Болотникова, пер. Ермака, пер. Полтавский, пер. Свободный, ул. Булавина, ул. Цементников, ул. Известковая, ул. Энгельса, ул. К. Цеткин, ул. Баумана, ул. Арктическая, ул. Красная, ул. 20-го Партсъезда, ул. Маяковского. РВК-Липецк просит липчан заранее запастись водой. Подвоз ресурса будет организован по адресу: ул. Ушинского, 10, а также по заявкам потребителей.
отключение воды
Комментарии (6)

гость
16 минут назад
На Космонавтов,104 горячей воды нет, почему?
Андрей
30 минут назад
Но дьявол в детялях! Нужно набрать емкость с водой - ведро и поднять его на свой этаж, а это не так просто, особенно для пожилых и больных людей. О людях как всегда не подумали!!! По факту воду набираем только на питье, для туалета приходиться ходить в бутылку или терпеть или на улицу в кустики! это критическая ситуация, могли бы предупредить людей и люди набрали бы ванны с водой.
Андрей
30 минут назад
я житель улицы Фридриха Энгельса, я мягко сказать возмущен! Много пожилых людей, с детьми и как нам быть без воды трое суток. Да, действительно сегодня организовали подвоз воды.
жили были
38 минут назад
как так,был высокий уровень жизни,а по факту в болоте.
-
сегодня, 12:36
Вся страна болота.
за болоченный
сегодня, 12:15
Откуда в городе болото?
