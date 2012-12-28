Новая схема обмана: мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов

Цель вся та же — выманить код из SMS или пуш-уведомлений.

Жителей Липецкой области предупреждают о новой схеме обмана, выявленной Банком России. Мошенники начали представляться сотрудниками или курьерами популярных маркетплейсов.«Мошенники звонят, сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят назвать код, который во время разговора приходит через SMS или пуш-уведомление. Им он нужен для того, чтобы войти в интернет-банк и похитить деньги со счета. Если же человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то аферисты сообщают: заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет. А для убедительности даже иногда называют данные получателя: фамилию, имя, отчество и даже адрес», — сообщают в пресс-службе липецкого отделения Банка России.Липчанам напоминают: никому и никогда не сообщайте коды из SMS или пуш-уведомлений — кем бы ни представлялся звонящий. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из сообщений и данные банковской карты.