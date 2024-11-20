Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах

Всё про наступивший четверг.

Днём в Липецке 20-22 градуса, переменная облачность и без осадков.



















- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29.















- садоводчество «Строитель».















Пройтись по центру города в сопровождении всезнающего экскурсовода липчане могут сегодня в 17:00. Экскурсия по улице Зегеля будет называться «Дорога на Лебедянь» (12+).









Старт от Христорождественского собора, а затем прогулка до Евдокиевской церкви в компании главного библиографа отдела краеведения ЛОУНБ Веры Печуровой. Экскурсовод расскажет о достопримечательностях, и поведает, почему в старину этот путь называли дорогой на Лебедянь.

Всё больше мероприятий проводит Липецкая государственная филармония. Сегодня концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 приглашают на музыкальный спектакль «Есенин. Триптих» (12+).









Оригинальное действие сегодня можно будет увидеть и в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9к2). В 19:01 «Театр под деревом» представит постановку «Страшилки у костра» (16+).













Любители рукоделия сегодня могут наведаться в пространство «Липецкие ремёсла». В 15:00 там пройдёт занятие по макраме (6+).









Только 28% липчан в опросе SuperJob высказались за введение единой спортивной формы в школах, против – 54% горожан.







Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 31%, против — 59%.Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально».













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 15 мкр-н. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;- ул. Достоевского, 71, 74;- ул. Интернациональная, 47, 49, 51, 55;- ул. Крылова, 61, 63, 63а;- ул. Липовская, 7, 7/2, 9;- ул. Папина, 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8;- ул. Плеханова, 50; 54;- ул. Пролетарская, 5, 7, 10;- ул. Студенческий городок, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26;- ул. Ударников. 8/1, 8/2, 8/3, 8а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Б.Хмельницкого, Достоевского, Зоологической, Индустриальной, Крылова, Небесной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка рядового. В селе Ссёлки их участь разделят жители улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е;- ул. Взлетная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;- ул. Добровская;- ул. Железногорская;- ул. Клары Цеткин, 1а;- ул. Ковалева, 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 117ж, 121а, 121б;- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;- ул. Маргелова;- ул. Патриотическая;- ул. Романовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;- ул. Свободный Сокол;- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.Спектакль-исповедь в трёх частях. В постановке принимают участие актер театра имени Моссовета Леонид Семенов, актриса театра и кино Мария Лапшина, актер театра и кино Кирилл Крутько, концертмейстер, солист Московской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Дубов.В основе народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России, легенды и былички о Лешем, Домовом, Водяном, Овиннике, Ригачнике и т.д.Мастерица Екатерина Семёнова покажет и расскажет, как своими руками сделать эффектный браслет.По четвергам вновь на экраны кинотеатров вышли новые фильмыРоссия, 2025. Криминальная комедия. Режиссёр Роман АртемьевВор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Валентина Мазунина.Россия, 2025. Драма. Режиссёр Стася ТолстаяПосле потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Ирина Розанова.Франция, 2025. Мелодрама, ужасы. Режиссёр Люк БессонПринц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Хаймон Мария Буттингер