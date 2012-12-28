У восьмилетнего мальчика кольцо сдавило палец: на помощь пришли спасатели

Серебряное кольцо пришлось перекусить.

Спасатели Управления по делам ГО И ЧС Липецка при помощи плоскогубцев перекусили и сняли серебряное кольцо с руки восьмилетнего мальчика.«Украшение сильно сдавило палец и вызвало отёк. Бабушка ребёнка обратилась к спасателям. С помощью слесарного инструмента они аккуратно и быстро освободили палец мальчика», — отметили в пресс-службе Управления по делам ГО И ЧС Липецка.