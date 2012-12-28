До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей

В театре рассказали о премьерах нового 105-го сезона.

Коллектив Липецкого государственного академического театра драмы вышел из отпуска и начал активно готовиться к началу нового 105-го сезона. На традиционном собрании коллектива были озвучены творческие планы, анонсы предстоящих премьер и гастролей.Как сообщили в театре, уже 23 и 24 августа труппа покажет «Зойкину квартиру», «Граф Нулин» и «Театральный карнавал» в городе Сергиев Посад. На 16 сентября запланирована премьера спектакля «Винни-Пуховские чтения». На показе будет присутствовать автор пьесы — Евгений Гришковец.Этой осенью липчане смогут увидеть несколько премьер: «Обломов» (режиссёр — А. Баргман), «Ханума» (режиссёр Р. Манукян), «Милый лжец» (режиссёр — Н. Чебыкин), «Жди меня» по творчеству К. Симонова.В качестве новогоднего спектакля режиссёр Максим Заврин готовит для маленьких зрителей сказку «Алладин».Кроме того, ведутся переговоры с режиссёрами Александром Огаревым, Глебом Черепановым, Владимиром Кузнецовым, Ольгой Шайдуллиной и Антоном Калипановым.