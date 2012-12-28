Все новости
Культура
187
48 минут назад
4

До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей

В театре рассказали о премьерах нового 105-го сезона.

Коллектив Липецкого государственного академического театра драмы вышел из отпуска и начал активно готовиться к началу нового 105-го сезона. На традиционном собрании коллектива были озвучены творческие планы, анонсы предстоящих премьер и гастролей.

Как сообщили в театре, уже 23 и 24 августа труппа покажет «Зойкину квартиру», «Граф Нулин» и «Театральный карнавал» в городе Сергиев Посад. На 16 сентября запланирована премьера спектакля «Винни-Пуховские чтения». На показе будет присутствовать автор пьесы — Евгений Гришковец.

Этой осенью липчане смогут увидеть несколько премьер: «Обломов» (режиссёр — А. Баргман), «Ханума» (режиссёр Р. Манукян), «Милый лжец» (режиссёр — Н. Чебыкин), «Жди меня» по творчеству К. Симонова.

В качестве новогоднего спектакля режиссёр Максим Заврин готовит для маленьких зрителей сказку «Алладин».

Кроме того, ведутся переговоры с режиссёрами Александром Огаревым, Глебом Черепановым, Владимиром Кузнецовым, Ольгой Шайдуллиной и Антоном Калипановым.
театр
спектакль
1
0
0
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка со стажем
30 минут назад
Наш театр - очень печальное зрелище!
Ответить
Лиза
31 минуту назад
Надеюсь, спектакли будут интересными.
Ответить
Маша
34 минуты назад
Хозяина-режиссера в театре нет. Поэтому кто во что горазд
Ответить
Тема
41 минуту назад
А это будут действительно спектакли? Или как обычно .....
Ответить
