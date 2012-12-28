Два человека пострадали в горящей надворной постройке

Конструкция сгорела полностью.

Ночью 14 августа во время пожара на улице Чехова в поселке Добринка пострадали 54-летний и 43-летний мужчины. Один из них госпитализирован в районную больницу, надворная постройка сгорела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем ранее в селе Дмитряшевка Хлевенского района сгорело бесхозное строение. В Липецке на улице Стаханова, 33 пожарные приехали на подгоревшую пищу.