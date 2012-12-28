18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
сегодня, 09:05
Два человека пострадали в горящей надворной постройке
Конструкция сгорела полностью.
Днем ранее в селе Дмитряшевка Хлевенского района сгорело бесхозное строение. В Липецке на улице Стаханова, 33 пожарные приехали на подгоревшую пищу.
