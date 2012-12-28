Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело

Водитель повторно попался пьяным за рулём.

В селе Введенка Липецкого округа сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя, управлявшего скутером. Но мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться, попав в ДТП. В результате 39-летний водитель всё же был задержан.«Ранее мужчина был лишён права управления за нетрезвое вождение. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На него были составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ: по части второй статьи 12.25 за невыполнение требования об остановке транспортного средства и по части второй статьи 12.7 за управление транспортным средством водителем, лишенным прав. А позже было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.