У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета

Это заставило мужчину заплатить алименты.

В Грязинском районе мужчина должен был выплачивать треть всех видов заработка в качестве алиментов на содержание несовершеннолетних сыновей. Но он этого не делал и накопил долг более 125 000 рублей.Как сообщает пресс-службы УФССП России по Липецкой области, cудебный пристав вынес постановление об аресте средств на счетах мужчины. Чтобы снять арест со своих счетов, грязинец полностью оплатил задолженность по алиментам.