Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Это заставило мужчину заплатить алименты.
Как сообщает пресс-службы УФССП России по Липецкой области, cудебный пристав вынес постановление об аресте средств на счетах мужчины. Чтобы снять арест со своих счетов, грязинец полностью оплатил задолженность по алиментам.
Комментарии (1)