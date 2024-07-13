Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки

Всё самое главное про наступившую среду.

Днём в Липецке 26-28 градусов, переменная облачность, без существенных осадков.















Отключение воды



С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 5, 14/1, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

- пр-т Победы, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25.















С 9:00 до 17:00 обесточат:



- ул. Аллейная;













А в православной традиции - День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, (во святом Крещении Романа и Давида).









Эти князья – дети Владимира Святого, Крестителя Руси, одними из первых павшие в четырёхлетней кровавой войне его многочисленных потомков. При этом оба князя приняли мученическую смерть и даже не оказали сопротивление врагам, что в суровом XI веке вызвало глубокий шок у людей того времени: как если бы кто-то из ныне живущих одним прыжком перемахнул через океан. Потому братья – Святые.





Дню борьбы за запрещения ядерного оружия в библиотеке «На дачном» (ул. Тихая, 14) в 12:00 посвятят информационный обзор «Горячий пепел Хиросимы» (12+).













В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжает просветительскую деятельность искусствовед Андрей Ломоносов. В 19:01 он начнёт лекцию «Яцек Мальчевский, Фердинанд Рущиц, Юзеф Панкевич» (16+).









В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 16:00 пройдёт льготная экскурсия «Пётр Первый и Липецкий край» (12+).









1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.











Кадр из фильма





Сегодня состоится торжественный приём спортсменов, тренеров, спортивных руководителей в честь предстоящего Дня физкультурника (12+).









Для этого мероприятия выбран концертный зал «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2). Особо отличившихся наградят.

39% считают, что лучше работать всё-таки в выбранной сфере, а 44% указали, что им подойдёт любая сфера деятельности, лишь бы хоть что-то заработать на жизнь.















- ул. Крайняя, 2, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9;- ул. М. Горького, 7, 7а 9, 9а;- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28г, 28д, 28е, 30, 32, 34, 36, 38, 42;- ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13, 12а, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 ,55а, 57, 59, 61, 65;- ул. Первомайская, 38, 40, 58, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77/4, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 99, 101, 119, 121;- ул. Советская, 28, 32, 34, 42, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 66 ,68, 69, 71, 73, 75, 77;- ул. Союзная, 15;- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 6, 7;- пл. Победы, 1, 3а, 3б, 5, 5а, 7;В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Дарвина, Димитрова, Красной, Чапаева, Энергетической.- ул. Вешенская, 1;- ул. Космонавтов, 1а (с. Ссёлки);- Московская, 30.- ул. Посадская;- ул. Ракитная;- ул. Сокольская;- Садоводчество «Металлург-6».Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Сегодня Всемирный день борьба за запрещение ядерного оружия.В их убийстве обвиняют Святополка, прозванного летописью Окаянным (впрочем, есть и другие версии), а ещё любят подчёркивать, что палач и жертвы были братьями. Правда, Святополк Ярополкович Борису Владимировичу и Глебу Владимировичу не приходился даже сводным братом, но это мы уже углубляемся в дебри.Вспомнят события 1945 года и первое применение тактического ядерного оружия в конце Второй мировой войны в Японии. Ровно 80 лет назад на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш». А 9 августа 1945 года пилот ВВС США вылетел, чтобы разбомбить город Нагою бомбой «Толстяк», но из-за погодных условий повернул на Нагасаки…Все перечисленные – польские художники рубежа XIX и XX веков. Мильчевский, например – яркий представитель модернизма и символизма в живописи. Подробнее расскажут на лекции.Только для обладателей «Пушкинских карт».Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 приглашает на просмотр фильма «Магия лунного света». Франция, Италия, 2014. Мелодрама, комедия. Режиссёр Вуди АлленКолин Ферт, Эмма Стоун, Марша Гэй Харден83% студентов дневных отделений вызов уверены, что должны ещё и работать, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Такие данные больше говорят о небывалом расцвете экономики, чем об успеваемости.В том, что студенты должны бросить все силы на учёбу убеждены 32% выпускников дневных отделений, 25% родителей студентов и лишь 10% самих студентов.