23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
Всё самое главное про наступившую среду.
Днём в Липецке 26-28 градусов, переменная облачность, без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 5, 14/1, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;- ул. Крайняя, 2, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9;
- ул. М. Горького, 7, 7а 9, 9а;
- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28г, 28д, 28е, 30, 32, 34, 36, 38, 42;
- ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13, 12а, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 ,55а, 57, 59, 61, 65;
- ул. Первомайская, 38, 40, 58, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77/4, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 99, 101, 119, 121;
- ул. Советская, 28, 32, 34, 42, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 66 ,68, 69, 71, 73, 75, 77;
- ул. Союзная, 15;
- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 6, 7;
- пл. Победы, 1, 3а, 3б, 5, 5а, 7;
- пр-т Победы, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Аллейная;- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а (с. Ссёлки);
- Московская, 30.
- ул. Посадская;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская;
- Садоводчество «Металлург-6».
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
День князей страстотерпцев
Сегодня Всемирный день борьба за запрещение ядерного оружия.
А в православной традиции - День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, (во святом Крещении Романа и Давида).
Эти князья – дети Владимира Святого, Крестителя Руси, одними из первых павшие в четырёхлетней кровавой войне его многочисленных потомков. При этом оба князя приняли мученическую смерть и даже не оказали сопротивление врагам, что в суровом XI веке вызвало глубокий шок у людей того времени: как если бы кто-то из ныне живущих одним прыжком перемахнул через океан. Потому братья – Святые.
Вспоминая Хиросиму
Дню борьбы за запрещения ядерного оружия в библиотеке «На дачном» (ул. Тихая, 14) в 12:00 посвятят информационный обзор «Горячий пепел Хиросимы» (12+).
Лекция
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжает просветительскую деятельность искусствовед Андрей Ломоносов. В 19:01 он начнёт лекцию «Яцек Мальчевский, Фердинанд Рущиц, Юзеф Панкевич» (16+).
Все перечисленные – польские художники рубежа XIX и XX веков. Мильчевский, например – яркий представитель модернизма и символизма в живописи. Подробнее расскажут на лекции.
Льготная экскурсия
В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 16:00 пройдёт льготная экскурсия «Пётр Первый и Липецкий край» (12+).
Только для обладателей «Пушкинских карт».
Фильм Вуди Аллена
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 приглашает на просмотр фильма «Магия лунного света». Франция, Италия, 2014. Мелодрама, комедия. Режиссёр Вуди Аллен (18+).
1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.
Кадр из фильма
Начало праздника
Сегодня состоится торжественный приём спортсменов, тренеров, спортивных руководителей в честь предстоящего Дня физкультурника (12+).
Для этого мероприятия выбран концертный зал «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2). Особо отличившихся наградят.
Работа и учёба
83% студентов дневных отделений вызов уверены, что должны ещё и работать, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Такие данные больше говорят о небывалом расцвете экономики, чем об успеваемости.
39% считают, что лучше работать всё-таки в выбранной сфере, а 44% указали, что им подойдёт любая сфера деятельности, лишь бы хоть что-то заработать на жизнь.
Дорогие липчане! Так хочется ловить последние летние деньки, а не это вот всё.. Но где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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