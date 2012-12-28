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23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников

От двух пожилых женщин он получил больше 1,1 миллиона рублей и заработал на этом 40 тысяч.

В Лебедянском районе возбуждено уголовное дело в отношении курьера мошенников. 23-летнего студента подозревают в совершении двух преступлений по части третьей статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

— По версии следствия, в начале июля двум лебедянским пенсионеркам позвонил «сотрудник военной прокуратуры». Сначала он запугал женщин тем, то их деньги пытаются похитить, а потом предложил передать их для сохранности направленному к ним сотруднику. Он должен был назвать женщина кодовое слово. В стрессе пенсионерки отдали курьеру более 600 и 500 тысяч рублей. Эти деньги курьер перевел через банкомат на счета соучастников, а себе оставил заранее оговоренную часть — более 40 тысяч рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Курьера, студента технического ВУЗа из соседнего региона, задержали полицейские. Парень рассказал, что согласился на подработку, чтобы погасить долги. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Да,
12 минут назад
совесть нынче дефицит!
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А
20 минут назад
Работать не пробовал?! Молодость насмарку, пятно на всю жизнь! Видно НЕТ у него бабушек, что без стыда и без совести грабил старушек....
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