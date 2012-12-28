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23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Происшествия
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сегодня, 19:53
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23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
От двух пожилых женщин он получил больше 1,1 миллиона рублей и заработал на этом 40 тысяч.
— По версии следствия, в начале июля двум лебедянским пенсионеркам позвонил «сотрудник военной прокуратуры». Сначала он запугал женщин тем, то их деньги пытаются похитить, а потом предложил передать их для сохранности направленному к ним сотруднику. Он должен был назвать женщина кодовое слово. В стрессе пенсионерки отдали курьеру более 600 и 500 тысяч рублей. Эти деньги курьер перевел через банкомат на счета соучастников, а себе оставил заранее оговоренную часть — более 40 тысяч рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Курьера, студента технического ВУЗа из соседнего региона, задержали полицейские. Парень рассказал, что согласился на подработку, чтобы погасить долги. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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