За месяц произошло семь ДТП с подростками-мотоциклистами

10 детей пострадали.



Штраф до 15 тысяч рублей в соответствии с частью первой статьи 12.7 КоАП РФ грозит нарушителям, управляющим транспортом без водительских прав.



Кроме того, родители нарушителей будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В июле зарегистрировано 7 аварий с участием детей, управлявших мототранспортом, в результате 10 подростков получили травмы. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.За полгода в нашем регионе произошло 71 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 77 человек, 10 погибли. По данным региональной Госавтоинспекции, в 46 случаях виновны именно водители мототранспорта.Родителям несовершеннолетних мотоциклистов напоминают: за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, грозит ответственность по части третьей статьи 12.7 КоАП (штраф 30 тысяч рублей).