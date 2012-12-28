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Происшествия
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сегодня, 15:00
За месяц произошло семь ДТП с подростками-мотоциклистами
10 детей пострадали.
За полгода в нашем регионе произошло 71 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 77 человек, 10 погибли. По данным региональной Госавтоинспекции, в 46 случаях виновны именно водители мототранспорта.
Родителям несовершеннолетних мотоциклистов напоминают: за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, грозит ответственность по части третьей статьи 12.7 КоАП (штраф 30 тысяч рублей).
Штраф до 15 тысяч рублей в соответствии с частью первой статьи 12.7 КоАП РФ грозит нарушителям, управляющим транспортом без водительских прав.
Кроме того, родители нарушителей будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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