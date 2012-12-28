В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь

Отбой был объявлен только рано утром.

Желтый уровень означает приближение беспилотников к границам региона. Досталось Воронежской области: согласно официальным данным в небе над нею были уничтожены 15 беспилотников. Глава соседнего региона Александр Гусев сообщил о том, что один частный дом полностью разрушен.









