Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один БПЛА сбит в Липецкой области
Происшествия
В Липецке отмечают 95-летие ВДВ
Общество
Липчанка убила мужчину ударом ножа в шею
Происшествия
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Общество
В реке Воронеж утонула женщина
Происшествия
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Общество
На нескольких улицах Липецка из-за аварийных работ отключат воду
Общество
«Размывая тротуар, бьет фонтан из-под земли»
Общество
В Усманском районе утонул мужчина
Происшествия
Липчанка лишилась 1,3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам
Происшествия
Читать все
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Общество
Липчанка убила мужчину ударом ножа в шею
Происшествия
«Размывая тротуар, бьет фонтан из-под земли»
Общество
В Липецке отмечают 95-летие ВДВ
Общество
В реке Воронеж утонула женщина
Происшествия
В Усманском районе утонул мужчина
Происшествия
На нескольких улицах Липецка из-за аварийных работ отключат воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +30
Погода в Липецке
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Общество
86
9 минут назад

В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь

Отбой был объявлен только рано утром.

Желтый уровень угрозы атаки БПЛА отменили в Липецкой области только в 6 утра.

Вчера он был введён около 23 часов. Таким образом всю ночь регион жил в тревожном ожидании.

Желтый уровень означает приближение беспилотников к границам региона. Досталось Воронежской области: согласно официальным данным в небе над нею были уничтожены 15 беспилотников. Глава соседнего региона Александр Гусев сообщил о том, что один частный дом полностью разрушен.


БПЛА
жёлтый уровень
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить