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Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
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9 минут назад
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Отбой был объявлен только рано утром.
Вчера он был введён около 23 часов. Таким образом всю ночь регион жил в тревожном ожидании.
Желтый уровень означает приближение беспилотников к границам региона. Досталось Воронежской области: согласно официальным данным в небе над нею были уничтожены 15 беспилотников. Глава соседнего региона Александр Гусев сообщил о том, что один частный дом полностью разрушен.
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