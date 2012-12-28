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24-летнего усманца осудили за 10 закладок
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Происшествия
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сегодня, 15:28

24-летнего усманца осудили за 10 закладок

В колонии строгого режима мужчина проведёт 11 лет.

Усманский районный суд приговорил 24-летнего закладчика к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, усманец осужден сразу за 10 преступлений, связанным с незаконным сбытом наркотиков в составе организованной группы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). По указанию неизвестных сообщников в период с 12 по 25 февраля 2024 года мужчина разместил в Усмани и Усманском районе в 10 тайниках свертки с синтетическим наркотиком для его последующего приобретения наркозависимыми. Но 8 из 10 закладов были обнаружены полицейскими, а наркотики изъяты из незаконного оборота.

Двое наркоманов, которые забирали свёртки, также были задержаны с  наркотиком и осуждены за его приобретение и хранение.

наркотики
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