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сегодня, 11:40
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Полиция проведет проверку по факту вандализма на старом кладбище Ельца

Там поломали ограды и памятники.

Полиция проведет проверку по факту вандализма на елецком кладбище.

Напомним, в соцсетях появились фотографии испорченных оград и валяющихся на земле памятников. В пресс-службе администрации Ельца уже приняли меры по восстановлению разрушенного.

— По данному факту будет проведена проверка на предмет установления противоправных действий и поиска злоумышленников, — сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: vk.com
кладбище
вандализм
полиция
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Комментарии (1)

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Мэр
сегодня, 12:02
Ну хватит, вы серьёзно??? Кто то повредил.... Да там явно видно что погнуты ограды, аж с выемкой, и кроме как дерево ничто и никто не мог там сделать, а рядом попиленные деревья валяются
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