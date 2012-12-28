Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Происшествия
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сегодня, 11:40
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Полиция проведет проверку по факту вандализма на старом кладбище Ельца
Там поломали ограды и памятники.
Напомним, в соцсетях появились фотографии испорченных оград и валяющихся на земле памятников. В пресс-службе администрации Ельца уже приняли меры по восстановлению разрушенного.
— По данному факту будет проведена проверка на предмет установления противоправных действий и поиска злоумышленников, — сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com
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