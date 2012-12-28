В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Происшествия
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сегодня, 09:25
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Осуждённым трижды пытались перебросить запрещёнку
А средняя зарплата осужденных — 15 129 рублей.
Объем выпущенной в учреждениях УФСИН продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 278,96 миллиона рублей. В основном, осужденные делают изделия легкой промышленности (швейная продукция, обувная продукция), продукцию металлообработки.
На оплачиваемых работах были задействованы 96,79% от среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду. А их среднемесячная зарплата в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2607 рублей и составила 15129 рублей.
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