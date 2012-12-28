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Происшествия
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сегодня, 08:06
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Завершено расследование смертельного ДТП в Грязинском районе
Следствие установило вину водителя, сбившего пенсионерку в селе Красногорка.
По данным следствия, 26 января 2025 года около 17:30 мужчина, управляя автомобилем «Пежо Партнер», двигался по дороге «Грязи – Коробовка» в селе Красногорка. В районе дома 23А на ул. Набережная он совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 75-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
Причиной аварии стало несвоевременное снижение скорости — водитель не применил экстренное торможение.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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