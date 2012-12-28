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сегодня, 08:06
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Завершено расследование смертельного ДТП в Грязинском районе

Следствие установило вину водителя, сбившего пенсионерку в селе Красногорка.

Следственный отдел ОМВД России по Грязинскому району завершил расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемым является 46-летний житель района.

По данным следствия, 26 января 2025 года около 17:30 мужчина, управляя автомобилем «Пежо Партнер», двигался по дороге «Грязи – Коробовка» в селе Красногорка. В районе дома 23А на ул. Набережная он совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 75-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Причиной аварии стало несвоевременное снижение скорости — водитель не применил экстренное торможение.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Ничего не понятно.
31 минуту назад
Она по пешеходному переходу шла?
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