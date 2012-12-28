Волонтеры НЛМК реализуют 20 проектов

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги конкурса волонтерских проектов #НаВолне-2025. Авторы лучших инициатив получат на их реализацию до 100 000 рублей.

Участники предложили 40 инициатив, из которых жюри выбрало 20 лучших. Среди них – экологический поход для сотрудников НЛМК и их детей, конкурс по раздельному сбору мусора, акция по благоустройству, уборке и озеленению территорий в Липецкой области. Также волонтеры помогут приюту для животных, проведут сбор вещей для нуждающихся и разработают экотропу для детских экскурсий. Реализовать проекты волонтерам поможет социальный партнер компании - благотворительный фонд «Милосердие».- Конкурс волонтерских проектов #НаВолне проводится уже 6 год подряд. За это время он стал главной платформой для реализации социально значимых инициатив наших сотрудников. В прошлом году победители конкурса провели множество мероприятий на тему здорового образа жизни. В этом мы выбрали не менее актуальные и значимые проекты. Уверена, что инициативы наших сотрудников внесут весомый вклад в экологию региона, - рассказала Татьяна Рожкова, директор по социальной политике НЛМК.Волонтерское движение НЛМК объединяет более 1500 сотрудников. Они помогают ветеранам компании и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, популяризируют здоровый образ жизни, благоустраивают территории, очищают водоемы, высаживают деревья, проводят акции по сбору и переработке мусора. В 2024 году волонтеры НЛМК провели свыше 150 различных акций, 50 из них - в Липецке.