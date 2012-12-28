В Липецкой области снизилась инфляция

Но она выше, чем в целом по стране.

В июне цены в Липецкой области, по данным Росстата, выросли на 0,14% к маю. Годовая инфляция снизилась и составила 10,81%. Это выше, чем в целом по стране (9,4%).«Значительнее всего в июне подорожали услуги. Годовой прирост цен в этой сфере сложился выше, чем по всей потребительской корзине. Несколько выросли в цене и продовольственные товары. Однако за последний год продукты питания подорожали больше всего. Цены на непродовольственные товары в мае снизились. За 12 месяцев они подорожали меньше, чем вся потребительская корзина. С исключением сезонности цены в июне росли медленнее, чем в мае. Среди причин – укрепление рубля, которое сказалось на ценах товаров и услуг, чувствительных к обменному курсу. Также снизился спрос на ряд товаров длительного пользования», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.В Липецкой области в июне заметно выросли цены на кофе. На их динамике продолжает сказываться сокращение урожая в основных странах-производителях. Стоимость зерен кофе на мировых рынках продолжила расти. Соответственно, увеличились расходы компаний на их закупку. При этом рост цен продолжается на протяжении нескольких месяцев. Поэтому накопленный за год прирост цен на кофе составил 25,06%.Шесть месяцев подряд дешевеют яйца. Основная причина — рост предложения благодаря увеличению их производства в стране. За 12 месяцев яйца подешевели на 19,21%.По данным Липецкого отделения Банка России, подешевели овощи и фрукты. Сказалось сезонное снижение цен из-за поступления раннего урожая с юга России. Так, заметно подешевели огурцы, капуста и помидоры. Кроме того, продолжили дешеветь импортные сладкий перец и бананы. Это произошло из-за укрепления рубля. Вместе с тем, в конце прошлого года на фрукты и овощи был сильный всплеск цен. В результате накопленный за 12 месяцев прирост цен оказался значимым (30,2%).Из непродовольственных товаров в июне подешевели инструменты и оборудование, компьютеры, электроника и техника. Это связано c постепенным уменьшением спроса на товары длительного пользования из-за охлаждения потребительского кредитования. Также сказалось укрепление рубля. При этом за год цены на инструменты и оборудование (+3,14%), а также электронику и технику (+4,43%) выросли меньше, чем в целом на непродовольственные товары (+6,05%). А компьютеры по сравнению с июнем прошлого года подешевели на 4,02%.Больше всего подорожали печатные издания, моющие и чистящие средства. Производители перенесли в цены возросшие издержки, например, на сырье, материалы, логистику и оплату труда. В итоге за год печатные издания подорожали на 11,04%, моющие и чистящие средства – на 4,88%.В июне увеличились цены на большинство услуг. Заметнее всего цены выросли на услуги, связанные с отдыхом и туризмом. В сезон отпусков растет спрос на отдых как внутри страны, так и за границей. По этой причине стали дороже туры в Турцию и Египет. Также увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России и в Крым. Накопленным итогом за год экскурсионные услуги, куда входят услуги внутреннего туризма, выросли на 28,45%. За то же время из-за укрепления рубля услуги зарубежного туризма стали дешевле на 7,65%.Повысились цены на услуги пассажирского транспорта. В июне в регионе возросла стоимость проезда в городском транспорте. Перевозчики перенесли в цену услуг рост стоимости моторного топлива, запчастей, а также возросшие из-за дефицита кадров расходы на персонал. За 12 месяцев услуги пассажирского транспорта подорожали на 10,86%.Цены на услуги организаций культуры не меняются второй месяц подряд. Но за 12 месяцев они выросли на 35,34% из-за повышения цен на билеты в музеи и театры в течение года.Цены в Липецкой области в июне выросли меньше, чем в целом по России. Так, в Липецкой области сильнее подешевела плодоовощная продукция, в частности, свежие огурцы. На местный рынок поступила в большем объеме продукция открытого грунта. Также в регионе более значительным, чем в среднем по стране, оказалось снижение цен на шины для легкового автомобиля, инструменты и оборудование. В июне ретейлеры проводили распродажи товарных запасов.Годовая инфляция в Липецкой области снизилась, но оставалась выше, чем в целом по стране. За 12 месяцев в регионе сильнее подорожали продукты питания и непродовольственные товары. Больше, чем по России в целом, повысились цены на плодоовощную продукцию, масло и жиры, а также строительные материалы.Годовая инфляция в России в июне снизилась до 9,4% (с 9,88% в мае), но пока еще сохраняется существенно выше цели: Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем.По стране средний рост цен в июне по сравнению с маем замедлился. Стало меньше дорожать продовольствие, особенно мясная продукция, а фрукты и овощи дешевели быстрее, чем обычно бывает в июне. Часть непродовольственных товаров (автомобили, электроника, компьютеры и пр.) продолжала дешеветь, цены на остальные товары увеличились несильно. Цены на услуги росли слабее, чем в мае, особенно – на туристические. Однако часть рыночных услуг (бытовые, медицинские) дорожала высокими темпами. Спрос охлаждается, но все еще растет быстрее предложения.