Общество
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10 минут назад
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В поселках Силикатном, Матырском, Дачном, Новая жизнь отключат холодную воду
Масштабные отключения холодной воды в поселках 28 июля произойдут вечером, они связаны с работами по очистке приемного отделения канализационной насосной станции и затронут потребителей Силикатного, Матырского, Дачного, Новой жизни, станции Казинка, базы отдыха «Бригантина».
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 21, 21а, 22/2, 23, 24, 25 в 9-м микрорайоне, № 72 по улице Московской, частный сектор улицы Большие ключи.
С вечера подачу холодного водоснабжения приостановят в шести районах для выполнения работ по очистке приемного отделения канализационной насосной станции, которая транспортирует стоки с этих поселков на очистные сооружения. Ожидается, что подача холодной воды будет восстановлена утром 30 июля.
Так, с 17:00 и до завершения работ отключат холодную воду в поселке Силикатном.
Чуть позже, с 21:00 и до завершения работ отключат холодную воду в поселках Матырский, Дачный, Новая жизнь, на станции Казинка, на базе отдыха «Бригантина».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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