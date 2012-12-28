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В поселках Силикатном, Матырском, Дачном, Новая жизнь отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
24
10 минут назад
1

В поселках Силикатном, Матырском, Дачном, Новая жизнь отключат холодную воду

Масштабные отключения холодной воды в поселках 28 июля произойдут вечером, они связаны с работами по очистке приемного отделения канализационной насосной станции и затронут потребителей Силикатного, Матырского, Дачного, Новой жизни, станции Казинка, базы отдыха «Бригантина».

Кроме того, утром подачу холодной воды ограничат жителям трех улиц Липецка из-за плановых ремонтных работ, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 21, 21а, 22/2, 23, 24, 25 в 9-м микрорайоне, № 72 по улице Московской, частный сектор улицы Большие ключи.

С вечера подачу холодного водоснабжения приостановят в шести районах для выполнения работ по очистке приемного отделения канализационной насосной станции, которая транспортирует стоки с этих поселков на очистные сооружения. Ожидается, что подача холодной воды будет восстановлена утром 30 июля.

Так, с 17:00 и до завершения работ отключат холодную воду в поселке Силикатном.

Чуть позже, с 21:00 и до завершения работ отключат холодную воду в поселках Матырский, Дачный, Новая жизнь, на станции Казинка, на базе отдыха «Бригантина».

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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Комментарии (1)

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САИ
5 минут назад
Эти работы по плану РВК или внеплановые!?
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