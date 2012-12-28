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Общество
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сегодня, 17:03
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На окраине Липецка поймали трех бродячих собак
В городе продолжаются рейды по отлову безнадзорных животных.
Жителей дома № 4 по улице Кузьминской пожаловались на стаи собак, которые бродили по детской площадке и агрессивно себя вели.
Во время осмотра территории проверяющие обнаружили самодельные кормушки для собак. То есть одни липчане жалуются на бродячих животных, а другие их подкармливают!
Во время рейда было отловлено три собаки. Сотрудники службы отлова животных запланировали повторный выезд для проверки.
Фото: Telegram-канал Город Липецк
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