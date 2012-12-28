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1187
сегодня, 17:03
42

На окраине Липецка поймали трех бродячих собак

В городе продолжаются рейды по отлову безнадзорных животных.

Сегодня сотрудники службы отлова животных вместе с представителями управления главного смотрителя и прокуратуры побывали в районе Северного Рудника.

Жителей дома № 4 по улице Кузьминской пожаловались на стаи собак, которые бродили по детской площадке и агрессивно себя вели.

Во время осмотра территории проверяющие обнаружили самодельные кормушки для собак. То есть одни липчане жалуются на бродячих животных, а другие их подкармливают!



Во время рейда было отловлено три собаки. Сотрудники службы отлова животных запланировали повторный выезд для проверки.

Фото: Telegram-канал Город Липецк
собаки
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Комментарии (42)

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Как гость
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Сначала новые
Сейчас
19 минут назад
Люди хуже чем собаки. Животные не при чем. Как можно выкинуть на улицу или подбросить котенка или щенка? Надо жестко наказывать таких нелюдей.
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Возьми
6 минут назад
Собак себе
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Юрий
28 минут назад
Приезжайте на Дачный у нас собаки живут в магазине пятёрочка.
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Северный рудник
сегодня, 19:48
Это предательство к своим животным. Северный рудник весь расселен, остались 4 дома по улице Кузьминской. Люди ,получив жилье, бросили своих питомцев , собак, кошек ,оставив их на улице без жалости,
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Эх
27 минут назад
Очень жалко выброшенных животных. Домашних из квартир особенно. Им очень трудно выживать на улице. У меня все кошки и коты были с улицы. Сейчас красавец породистый. У ветклиники выкинули. Поигрались, надоел и выкинули. Нелюди. Жалко стало, забрала.
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житель
43 минуты назад
Зачем соседям к которым переехали расселенцы, дворняги с улицы.
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Фунтик
сегодня, 19:17
Если собак кормят, то они не составляют никакой опасности, многие люди опасней собак
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приглашаю
2 минуты назад
посетить любой гаражный кооператив ночью или базы на поперечном проезде. Посмотрим насколько хватит смелости
Ответить
А что?
сегодня, 19:14
Сегодня никто не боролся ни за место у мангала, ни за шаурму? Читать прям нечего.
Ответить
Липецкий
сегодня, 19:07
На ЛТЗ на Волгоградской дом 1 во дворе и на детской площадке стаи собак с щенками и днём и ночью спать не дают.
Ответить
Света
сегодня, 19:46
Вчера вечером Эти чепированые шавки Накинулись из темноты на Волгоградской 1!
Ответить
Рецепт счастья
сегодня, 19:16
Чтобы собаки не мешали, их надо просто отловить
Ответить
Их
сегодня, 19:51
Чтобы собаки не мешали, их надо просто отловить Надо не заводить, а тем кто выкинул, по полной. Чтобы потом не нужно было пищать, про отловы и покусы. Начинайте с себя в первую очередь.
Ответить
Старожил
сегодня, 18:55
Охренительная новость! А на нашей улице корова отвязалась.
Ответить
Собака
сегодня, 18:48
Получается, что теперь мы не друзья человека? Ну, ладно, ладно...
Ответить
Нонна
33 минуты назад
Управдом друг человека!
Ответить
Головой думать надо
сегодня, 18:46
Бродячих собак надо отлавливать в самом городе, а не на окраине
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Ольга
сегодня, 18:44
Ну прямо новость. Если бы поймали каких-нибудь гиен или кайотов, то да. Новость прям была... Собаки дело обычное.
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Плохо
сегодня, 18:51
Что бродячие собаки в городе это обычное дело
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