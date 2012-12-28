На окраине Липецка поймали трех бродячих собак

В городе продолжаются рейды по отлову безнадзорных животных.

Сегодня сотрудники службы отлова животных вместе с представителями управления главного смотрителя и прокуратуры побывали в районе Северного Рудника.Жителей дома № 4 по улице Кузьминской пожаловались на стаи собак, которые бродили по детской площадке и агрессивно себя вели.Во время осмотра территории проверяющие обнаружили самодельные кормушки для собак. То есть одни липчане жалуются на бродячих животных, а другие их подкармливают!Во время рейда было отловлено три собаки. Сотрудники службы отлова животных запланировали повторный выезд для проверки.