Цены на бензин опять выросли в Липецкой области

Исключение – премиальный бензин и дизтопливо, которые держат паузу четвертую неделю подряд.

Цены на бензин немного замедлили свой рост в Липецкой области на предыдущей наделе –до 0,3% (неделей ранее топливо подорожало сразу на 0,5%). Стал дороже бензин марок АИ-92 и АИ-95. Стоимость премиального бензина и дизтоплива остаются на месте четвертую неделю подряд. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 15 по 21 июля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,63 рубля за литр против 60,42 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожала марка бензина АИ-92 – до 57,32 рубля (на 14 июля – 57,15 рубля) Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась чуть больше, на 0,4% - с 62,20 рубля до 62,44 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива – 67,55 рубля за литр.