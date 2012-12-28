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сегодня, 14:28
8

Цены на бензин опять выросли в Липецкой области

Исключение – премиальный бензин и дизтопливо, которые держат паузу четвертую неделю подряд.

Цены на бензин немного замедлили свой рост в Липецкой области на предыдущей наделе –до 0,3% (неделей ранее топливо подорожало сразу на 0,5%). Стал дороже бензин марок АИ-92 и АИ-95. Стоимость премиального бензина и дизтоплива остаются на месте четвертую неделю подряд. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 15 по 21 июля.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,63 рубля за литр против 60,42 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожала марка бензина АИ-92 – до 57,32 рубля (на 14 июля – 57,15 рубля) Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась чуть больше, на 0,4% - с 62,20 рубля до 62,44 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива – 67,55 рубля за литр.
цены
бензин
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Комментарии (8)

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Сначала новые
алкаш
сегодня, 19:19
покупаю у маршрутчиков за 45 р
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Живу рядом
сегодня, 19:00
ЛТК стабильно раз в неделю 95 й + 30коп.
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Алоизий
сегодня, 17:51
Экспорт снижается, поэтому Прошу граждан отнестись с пониманием.
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Петр Ильич
сегодня, 17:38
Пусть цены растут , главное чтобы инфляция снижалась!
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парторг
сегодня, 15:22
Никогда такого не было и вот опять.
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Р
сегодня, 15:12
Для одаренных. При Сталине цены регулярно падали.
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Элиот
сегодня, 14:45
Каждый должен внести свою лепту в текущую действительность. Цены будут расти и не только на бензин. И помните, это ваш выбор.
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Более того
сегодня, 14:57
Это и ваш выбор, чего уж тут
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