Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Общество
622
сегодня, 14:28
8
Цены на бензин опять выросли в Липецкой области
Исключение – премиальный бензин и дизтопливо, которые держат паузу четвертую неделю подряд.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,63 рубля за литр против 60,42 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожала марка бензина АИ-92 – до 57,32 рубля (на 14 июля – 57,15 рубля) Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась чуть больше, на 0,4% - с 62,20 рубля до 62,44 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива – 67,55 рубля за литр.
2
0
6
1
3
Комментарии (8)