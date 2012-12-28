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сегодня, 10:33

Липчане оформили рассрочку платежа на капремонт на сумму свыше миллиона рублей

Жители Липецкой области стали активнее оплачивать накопившуюся задолженность по взносам на капремонт, в том числе с помощью механизма рассрочки. С начала 2025 года им воспользовались 54 человека на общую сумму более миллиона рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в том же периоде прошлого года, когда рассрочку оформили 39 человек на сумму около 630 тысяч рублей.

Напоминаем, что из 400 тысяч абонентов у 27 тысяч есть хотя бы одна неоплаченная квитанция. В среднем сумма задолженности составляет 3-5 тысяч рублей. Липчане несвоевременно вносят взносы по различным причинам, и специалисты ФКР всегда готовы решить проблему с задолженностью мирно, в досудебном порядке.

Если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, он может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. Она может быть предоставлена на период до 1 года. На официальном сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области разработан специальный сервис для оформления рассрочки платежа.

Для ее получения необходимо направить заявку в Фонд капитального ремонта: по электронной почте info@kapremont48.ru или оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице.

Необходимыми документами являются — паспорт и документ, подтверждающий права собственности на помещение. График и объемы платежей с каждым должником обговариваются индивидуально. После согласования и подписания гражданин получает документы на электронную почту. Это очень удобно, так как оформляется дистанционно и нет необходимости приходить в Фонд или центр «Мои документы».

Узнать о состоянии расчетов и наличии задолженности жители могут, прочитав информацию на квитанции, по телефону 8 (4742) 37-01-29 или в «Личном кабинете» на сайте ФКР Липецкой области https://kapremont48.ru/.

ФКР
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