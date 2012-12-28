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В России
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сегодня, 12:15
В Госдуме планируют полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет
В скором времени в Госдуму внесут проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.
Кроме того, документ предусматривает административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет.
Штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции будет составлять для физических лиц от 20 до 50 тыс. рублей.
«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тыс. до 1 млн рублей», — добавил лидер партии Сергей Миронов.
По его мнению, за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть ещё больше: от 300 до 500 тыс. рублей для физлиц и от 1,5 до 2 млн рублей для юрлиц.
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