В Госдуме планируют полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет

В скором времени в Госдуму внесут проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента пакет законопроектов, согласно которому предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции, — передает РИА Новости.Кроме того, документ предусматривает административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет.Штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции будет составлять для физических лиц от 20 до 50 тыс. рублей.«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тыс. до 1 млн рублей», — добавил лидер партии Сергей Миронов.По его мнению, за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть ещё больше: от 300 до 500 тыс. рублей для физлиц и от 1,5 до 2 млн рублей для юрлиц.