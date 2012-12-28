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сегодня, 17:25

Торговые сети и рестораны ждут массовые проверки Роспотребнадзора

Роспотребнадзору планируют вернуть возможность выезжать на проверки без предварительного одобрения прокуроров. Об этом «Известиям» рассказал источник в Госдуме. По его словам, с 2020 года служба не может оперативно выехать на объект в рамках внепланового контроля, поскольку для этого необходимо получить одобрение прокуроров. Причем на практике сделать это не так просто: только в 30% случаев прокуратура удовлетворяет требования санитарных врачей.

«Переговоры по этому вопросу начинались на площадке правительства, теперь стороны используют более нейтральную зону — на базе Госдумы. Новый порядок в случае его согласования всеми заинтересованными сторонами потребует внесения поправок в ст. 66 закона «О государственном контроле (248-ФЗ)», — рассказал источник редакции.

На практике работа Роспотребнадзора будет выглядеть следующим образом: служба не станет уведомлять компанию, к которой идет с проверкой, а прокуроров проинформирует о своем намерении одновременно с началом надзора, а не предварительно, как сейчас. Причиной может послужить информация из системы маркировки «Честный знак», а также «сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (это может быть жалоба потребителя, общественника или публикация в СМИ). Причем проверку могут начать в течение суток после обнаружения данной информации.

Если Роспотребнадзор получит такую независимость, то массовый внеплановый контроль в первую очередь коснется заведений общепита, где много проблем и публичных новостей на этом фоне, а также торговых сетей и легкой промышленности, отметил источник «Известий».

Депутат «Единой России», зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский назвал рациональной инициативу вернуть Роспотребнадзору его полномочия, которые ограничили в пандемию.

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