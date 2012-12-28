15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит
Происшествия
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сегодня, 09:43
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Вахтовик воспользовался телефоном коллеги и обчистил его счёт
Со счёта пропали 200 000 рублей.
«Подозреваемый и потерпевший вместе работали вахтовым методом в Липецке. Воспользовавшись телефоном коллеги, через оставленное в закладках мобильное приложение, злоумышленник перевел деньги на счет своей знакомой. Впоследствии все деньги она перевела на банковский счет подозреваемого, и тот их обналичил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы. Подозреваемый арестован на время следствия.
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