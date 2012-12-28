Вахтовик воспользовался телефоном коллеги и обчистил его счёт

Со счёта пропали 200 000 рублей.

В Липецке 32-летнего вахтовика из Омской области подозревают в краже 200 000 рублей с банковского счета 53-летнего коллеги. Преступление было совершено ещё в ноябре.«Подозреваемый и потерпевший вместе работали вахтовым методом в Липецке. Воспользовавшись телефоном коллеги, через оставленное в закладках мобильное приложение, злоумышленник перевел деньги на счет своей знакомой. Впоследствии все деньги она перевела на банковский счет подозреваемого, и тот их обналичил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы. Подозреваемый арестован на время следствия.