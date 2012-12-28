НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве

На коксохимическом производстве НЛМК проводят реконструкцию систем очистки воздуха установки сухого тушения кокса. Реализация проекта позволит более чем в 20 раз снизить эмиссию пыли от четырех участков перегрузки сырья для выплавки чугуна.

Кокс для доменного производства получают в коксовых батареях с помощью нагрева смеси различных марок углей при температуре 1050 градусов. Раскаленный кокс охлаждают азотом в специальных бункерах установки тушения и затем через разгрузочное устройство пересыпают на конвейерную линию для сортировки и передачи в доменное производство. При перегрузке сырья во время транспортировки возникает пыление, которое устраняют с помощью 16 локальных установок очистки воздуха при помощи воды.Проектом предусмотрена замена существующей системы пылегазоулавливания на четыре высокоэффективные установки с рукавными фильтрами. Эффективность очистки составит 99,9%, а остаточная запыленность воздуха не будет превышать пять мг на кубометр, что отвечает показателю наилучших доступных технологий.Проект реализуют в рамках экологической программы НЛМК, направленной на внедрение лучших мировых практик в области охраны окружающей среды.