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НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве
НЛМК Live
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вчера, 17:58

НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве

На коксохимическом производстве НЛМК проводят реконструкцию систем очистки воздуха установки сухого тушения кокса. Реализация проекта позволит более чем в 20 раз снизить эмиссию пыли от четырех участков перегрузки сырья для выплавки чугуна. 

Кокс для доменного производства получают в коксовых батареях с помощью нагрева смеси различных марок углей при температуре 1050 градусов. Раскаленный кокс охлаждают азотом в специальных бункерах установки тушения и затем через разгрузочное устройство пересыпают на конвейерную линию для сортировки и передачи в доменное производство. При перегрузке сырья во время транспортировки возникает пыление, которое устраняют с помощью 16 локальных установок очистки воздуха при помощи воды. 

Проектом предусмотрена замена существующей системы пылегазоулавливания на четыре высокоэффективные установки с рукавными фильтрами. Эффективность очистки составит 99,9%, а остаточная запыленность воздуха не будет превышать пять мг на кубометр, что отвечает показателю наилучших доступных технологий. 

Проект реализуют в рамках экологической программы НЛМК, направленной на внедрение лучших мировых практик в области охраны окружающей среды. 

экология
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