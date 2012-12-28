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НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве
НЛМК Live
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вчера, 17:58
НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве
На коксохимическом производстве НЛМК проводят реконструкцию систем очистки воздуха установки сухого тушения кокса. Реализация проекта позволит более чем в 20 раз снизить эмиссию пыли от четырех участков перегрузки сырья для выплавки чугуна.
Проектом предусмотрена замена существующей системы пылегазоулавливания на четыре высокоэффективные установки с рукавными фильтрами. Эффективность очистки составит 99,9%, а остаточная запыленность воздуха не будет превышать пять мг на кубометр, что отвечает показателю наилучших доступных технологий.
Проект реализуют в рамках экологической программы НЛМК, направленной на внедрение лучших мировых практик в области охраны окружающей среды.
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