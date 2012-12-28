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Общество
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46 минут назад
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Эдуард Брагин продолжил борьбу за кресло главы Лев-Толстовского района
Конкуренты у него все те же: рекомендованный губернатором Константин Шабанов и водитель Дмитрий Макеев.
Итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы района состоится 16 января. На нем оставят не менее двух кандидатов, из которых главу района будут выбирать уже депутаты райсовета. Сессия назначена на 24 января.
Напомним, комиссия по отбору кандидатов собирается уже второй раз.
Первая попытка провести конкурс была принята осенью прошлого года после того, как окончились полномочия действующего главы Эдуарда Брагина. Эта попытка оказалась неудачной: из четырех претендентов до итогового голосования депутатов не дошел ни один. Программы трех претендентов: Эдуарда Брагина, поддержанного губернатором Константина Шабанова, делопроизводителя отдела молодежной политики, культуры и спорта райадминистрации, а также председателя местного общества ветеранов Александра Морковина комиссия забраковала, а четвертый, Дмитрий Макеев, и вовсе не пришел на ее заседание.
Фото: https://vk.com
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