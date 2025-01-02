Баки на боку возмутили липчанина

Житель Липецка назвал произошедшее саботажем, а в «ЭкоПроме» объяснили заменой старых контейнеров.



В редакцию сайта GOROD48 пришло письмо от жителя улицы Терешковой в Липецке — мужчина возмутился опрокинутым на бок мусорным контейнерам.«Это фото во вложении сделал я, обнаружив этот саботаж. Мусорка расположена во дворе по улице Терешковой, 7/1. Звонок в управляющую организацию ничего не дал, сослались на деятельность ООО «ЭКО-Пром»», — заявил бдительный мужчина.За комментарием мы обратились к регоператору, который занимается вывозом коммунальных отходов.— В этом нет никакого саботажа. Да, наши сотрудники действительно переворачивают набок контейнеры перед тем как вывезти их на замену. Делаем это специально, чтобы жильцы соседних домов не успели наполнить их отходами. Как видите, это фотография была сделана сегодня, более свежие контейнеры стоят на месте, — ответили нам в «ЭкоПром-Липецк» и прислали свою фотографию.