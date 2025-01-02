Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня
Общество
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
А знаете ли вы, что 200 лет назад липчан считали эталонными горожанами?
А знаете ли вы
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Мира
Происшествия
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
Общество
Штормовое предупреждение: порывы ветра сохранятся до 18 метров в секунду
Происшествия
Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца
Общество
В центре Липецка начинает цвести верба
Общество
Автодор предупреждает водителей о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Погода в Липецке
Читать все
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
Общество
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Мира
Происшествия
В центре Липецка начинает цвести верба
Общество
В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков
Погода в Липецке
Открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию соберет больше 100 участников
Общество
Штормовое предупреждение: порывы ветра сохранятся до 18 метров в секунду
Происшествия
Автодор предупреждает водителей о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Погода в Липецке
Баки на боку возмутили липчанина
Общество
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Читать все
Общество
369
53 минуты назад
3

Баки на боку возмутили липчанина

Житель Липецка назвал произошедшее саботажем, а в «ЭкоПроме» объяснили заменой старых контейнеров.

В редакцию сайта GOROD48 пришло письмо от жителя улицы Терешковой в Липецке — мужчина возмутился опрокинутым на бок мусорным контейнерам.

«Это фото во вложении сделал я, обнаружив этот саботаж. Мусорка расположена во дворе по улице Терешковой, 7/1. Звонок в управляющую организацию ничего не дал, сослались на деятельность ООО «ЭКО-Пром»», — заявил бдительный мужчина.

За комментарием мы обратились к регоператору, который занимается вывозом коммунальных отходов. 

WhatsApp Image 2025-01-02 at 14.57.17.jpeg+2025-01-02-18.50.34.jpg

— В этом нет никакого саботажа. Да, наши сотрудники действительно переворачивают набок контейнеры перед тем как вывезти их на замену. Делаем это специально, чтобы жильцы соседних домов не успели наполнить их отходами. Как видите, это фотография была сделана сегодня, более свежие контейнеры стоят на месте, — ответили нам в «ЭкоПром-Липецк» и прислали свою фотографию.

мусор
ТКО
0
0
0
1
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
10 минут назад
Реально, делать больше не чего что-ли? Отдыхайте, а мусором занимаются специалисты.
Ответить
Командировочный
15 минут назад
Липчане любят возмущаться ..
Ответить
Марина
28 минут назад
Вот действительно бдительный гражданин!! На Новый Год только мусорные контейнеры фотографировать, больше на праздник заняться нечем!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru