Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Здоровье
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сегодня, 11:37
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На улице Папина выявили бешеную кошку
Кошка была безнадзорной.
Липчанам напоминают, что вакцинация против бешенства проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях города: это правобережная участковая ветлечебница на улице Пожарского, 8, и левобережная участковая ветлечебница по улице Лесной, 2. К диким и безнадзорным животным рекомендуют относиться с осторожностью.
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