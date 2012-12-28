На улице Папина выявили бешеную кошку

Кошка была безнадзорной.

24 декабря лабораторно подтвержден случай бешенства у безнадзорной кошки с улицы Папина. Об этом сообщила Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.Липчанам напоминают, что вакцинация против бешенства проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях города: это правобережная участковая ветлечебница на улице Пожарского, 8, и левобережная участковая ветлечебница по улице Лесной, 2. К диким и безнадзорным животным рекомендуют относиться с осторожностью.