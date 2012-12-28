Ельчанин оделся в примерочной как капуста и ушел в украденной одежде из магазина

Теперь 23-летнему жителю Ельца грозит до двух лет лишения свободы.

В Ельце из магазина на улице Радиотехнической украли женскую и мужскую одежду на 17 500 рублей. В краже подозревают неработающего 23-летнего жителя города.«Подозреваемый, выбрав одежду в примерочной, часть надел на себя, а часть спрятал под одежду и беспрепятственно вышел из магазина», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.