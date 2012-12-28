Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи
Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Объявлены торги на строительство лестницы в Каменном логу: ее должны привести в порядок к 1 августа
Происшествия
166
40 минут назад
Ельчанин оделся в примерочной как капуста и ушел в украденной одежде из магазина
Теперь 23-летнему жителю Ельца грозит до двух лет лишения свободы.
«Подозреваемый, выбрав одежду в примерочной, часть надел на себя, а часть спрятал под одежду и беспрепятственно вышел из магазина», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.
0
0
0
0
1
Комментарии